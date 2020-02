iMore Show 692: le feront-ils? N’est-ce pas? Avons-nous un nouvel iPhone en mars ou non?

Swift Playgrounds est maintenant disponible sur Mac, ce qui facilite encore plus le développement de logiciels. Il y a de nouveaux téléphones de Samsung, y compris le Galaxy Z Flip, et les signes continuent de pointer vers un iPhone moins cher qui sera annoncé plus tôt que tard.

Apple a été condamné à payer des employés en Californie pour le temps passé à attendre que leurs sacs soient fouillés après leur quart de travail. Et en parlant de sacs, un homme a trouvé son AirPods Pro manquant dans un sac de jetons.

