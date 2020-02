iMore Show 693: Oprah ou AirPods?

Le gang est rejoint cette semaine par YouTuber et Man About Tech lui-même: Vyyyper! Ils discutent de la note d’Apple aux investisseurs sur les prévisions du deuxième trimestre en raison de COVID-19, et sur les produits qui pourraient arriver ou être retardés lors d’un éventuel événement en mars. Est-ce que de nouveaux iPads, AirTags et un nouvel iPhone arriveront bientôt ou non?

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Le monde a perdu un brillant informaticien cette semaine, Larry Tesler. Tesler a inventé le couper-coller et a également travaillé pendant plusieurs années chez Apple.

Écoute maintenant

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio

Liens

Sponsors

Indeed: Indeed vous donne les outils intelligents pour prendre des décisions d’embauche rapidement et pour être sûr que vous faites le bon recrutement pour votre équipe. Publiez votre emploi dès aujourd’hui sur Indeed.com/imore et obtenez une mise à jour gratuite des emplois sponsorisés lors de votre première publication. Des termes, conditions et exclusions s’appliquent. Offre valable jusqu’au 31 mars 2020.

Netgear: Si vous êtes prêt pour le meilleur WiFi de Netgear, vous pouvez l’obtenir dès aujourd’hui auprès de NETGEAR et ne plus jamais vous soucier du WiFi. Découvrez Orbi WiFi 6 dans votre Best Buy local ou sur netgear.com/bestwifi

Hôtes

Faites partie du spectacle!

Envoyez vos commentaires, questions, commentaires ou suivi à:

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.