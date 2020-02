iMore Show 694: la meilleure utilisation du taffetas depuis les robes de bal

COVID-19 a un effet énorme sur l’industrie technologique, car les entreprises font face à un retard de disponibilité des composants, à des objectifs de revenus manqués et à l’annulation de salons. L’attention se tourne vers Apple et la possibilité que la WWDC de cet été puisse être annulée. Quelle est la peur par rapport à la réalité de la situation?

Dans quelle mesure Apple arrive-t-il à sortir un MacBook basé sur un processeur ARM de leur propre conception? Des rumeurs suggèrent que cela pourrait être dès 2021.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Enfin, la récupération du système d’exploitation sans fil peut arriver sur iOS plus tôt que tard. Il ouvre la voie à un avenir avec les téléphones sans port, mais permet également de récupérer un appareil iOS sans utiliser d’ordinateur.

Écoute maintenant

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio

Liens

Sponsors

Netgear: Si vous êtes prêt pour le meilleur WiFi de Netgear, vous pouvez l’obtenir dès aujourd’hui auprès de NETGEAR et ne plus jamais vous soucier du WiFi. Découvrez Orbi WiFi 6 dans votre Best Buy local ou sur netgear.com/bestwifi

Hôtes

Faites partie du spectacle!

Envoyez vos commentaires, questions, commentaires ou suivi à:

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.