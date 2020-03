iMore Show 695: Nourris-moi, Seymour!

Apple a annoncé la WWDC 2020 comme un événement en ligne uniquement. Le groupe de suspects habituels est à nouveau rejoint par Joe Keller alors qu’ils creusent dans une version divisée et inversée d’iOS 14. Il est impossible de dire ce qui fera finalement la coupe, mais cette version de développement interne contient de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge complète du curseur pour iPad, une application de fitness, un support Siri accru et bien plus encore.

Nous complétons l’épisode avec quelques conseils pour travailler à domicile!

Écoute maintenant

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio

Liens

Sponsors

Netgear: Si vous êtes prêt pour le meilleur WiFi de Netgear, vous pouvez l’obtenir dès aujourd’hui auprès de NETGEAR et ne plus jamais vous soucier du WiFi. Découvrez Orbi WiFi 6 dans votre Best Buy local ou sur netgear.com/bestwifi

Indeed: Indeed vous donne les outils intelligents pour prendre des décisions d’embauche rapidement et pour être sûr que vous faites le bon recrutement pour votre équipe. Publiez votre emploi dès aujourd’hui sur Indeed.com/imore et obtenez une mise à jour gratuite des emplois sponsorisés lors de votre première publication. Des termes, conditions et exclusions s’appliquent. Offre valable jusqu’au 31 mars 2020.

Hôtes

Faites partie du spectacle!

Envoyez vos commentaires, questions, commentaires ou suivi à:

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.