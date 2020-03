C’est l’heure de la fête! Après des mois de rumeurs et de spéculations, Apple a publié de nouveaux modèles de MacBook Air et iPad Pro. Le gang est rejoint par les anciens invités Joe Keller et Vyyyper pour parler des nouveaux cadeaux et vous aider à décider quels appareils pourraient vous convenir.

Écoute maintenant

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio