iMore Show 697: Swiper, pas de balayage!

COVID-19 reste la priorité de l’industrie technologique. L’équipage parle des actions d’Apple pour aider à réduire la propagation du virus ainsi que de leurs efforts pour offrir des ressources éducatives et créatives à leurs utilisateurs.

iPadOS 13.4 est ici avec le support de la souris et du trackpad. Cette nouvelle façon d’interagir avec l’iPad le rend encore plus performant que jamais. En parlant d’iPad, ils discutent également du FUD et du FOMO derrière les nouveaux modèles et du processeur A12Z Bionic.

