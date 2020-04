iMore Show 699: Apple tire à fond

Apple nous donne toutes les sensations cette semaine. Ils s’associent à Google pour aider à suivre les infections à COVID-19. Et comme ils nous rappellent que «la créativité continue», il y a de nouvelles ressources d’apprentissage avec Today at Apple at Home, et quelques émissions gratuites à regarder sur TV +.

La rumeur continue de tourner avec une refonte présumée de l’écran d’accueil de l’iPhone 12 et de nouveaux écouteurs.

Écoute maintenant

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio