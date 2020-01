Imprimez vos photos en quelques secondes avec l’imprimante Canon Ivy

La plupart d’entre nous ont maintenant des appareils photo puissants dans nos poches, et pourtant nous imprimons moins de photos. Je sais que je prends des clichés partout et ils vont au gramme ou ils se perdent pour toujours. Vous pouvez commencez à imprimer vos photos et afficher des souvenirs en quelques secondes avec l’imprimante Canon Ivy, qui est 23% de réduction sur Amazon en ce moment.

Le processus est beaucoup plus facile que les anciennes photos Polaroid que vous aviez besoin de secouer pendant cinq minutes pendant leur développement. Le Canon Ivy se connecte à votre téléphone en utilisant Bluetooth et une applicationet vous pouvez lancer l’impression en quelques secondes. Aucune encre n’est requise car le Canon Ivy utilise papier spécial Zink.

Si vous ne voulez pas mettre de photo sur Instagram mais vous voulez quand même ajouter des filtres et des autocollants, Vous pouvez faire cela aussi. L’application Canon comprend de nombreuses façons de modifier vos photos avant de les imprimer. De plus, une fois que vous imprimez vos photos, vous pouvez ensuite décoller le dos et les fixer à presque toutes les surfaces.

Oh, et l’imprimante mesure moins de cinq pouces par trois pouces, donc c’est super portable.

L’imprimante Canon Ivy en un coup d’œil:

Imprimez des photos depuis votre téléphone en quelques secondes via Bluetooth.Laissez l’encre avec du papier spécial Zink.Décollez vos images et fixez-les à presque toutes les surfaces.Installez l’imprimante dans votre poche et partez grâce à la petite taille.Utilisez l’application Canon pour ajouter des filtres et modifier vos photos à la perfection.

L’imprimante Canon Ivy a un valeur au détail de 130 $, mais vous pouvez acheter le vôtre sur Amazon pour seulement 99 $.

L’accord pourrait se terminer à tout moment, donc appuyez sur le widget ci-dessous pour profiter.

99, 99 $

Imprimante mobile Canon Ivy

Économisez 29,01 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.