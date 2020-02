Innolux fournira des mini-panneaux LED pour iPad Pro qui seront lancés au second semestre 2020

Selon un nouveau rapport publié aujourd’hui, Innolux, basé à Taïwan, a remporté des commandes pour fournir à Apple des mini-panneaux LED pour un nouvel iPad Pro.

Le quotidien économique taiwanais rapporte que le fabricant de panneaux a déjà envoyé des échantillons à Apple et a maintenant remporté des commandes auprès du géant de la technologie pour les fournir en vrac pour la tablette, qui devrait être lancée au second semestre.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a affirmé qu’Apple prévoyait de lancer quatre à six produits avec des mini-écrans LED au cours des deux à trois prochaines années, y compris un ‌‌iPad Pro‌ haut de gamme de 12,9 pouces qui devrait être lancé au troisième trimestre de 2020‌.

Kuo a déclaré que les mini-écrans à LED “amélioreraient considérablement la productivité et l’expérience de divertissement” et permettraient des conceptions de produits plus minces et plus légères, tout en offrant bon nombre des mêmes avantages des écrans OLED utilisés sur les derniers iPhones, y compris un rapport de contraste plus élevé, luminosité plus élevée et noirs plus profonds.

La solution d’affichage et d’interface générale (SIG) de LG sera les autres bienfaiteurs importants de ces mini-produits LED, selon Kuo. Des rapports précédents affirment qu’Apple a passé un contrat pour des composants connexes avec Epistar, la technologie de montage en surface de Taiwan (TSMT), la technologie Zhen Ding et Flexium Interconnect.

Selon les rumeurs, Apple actualiserait le ‌‌iPad Pro‌‌ au printemps 2020. Si tel est le cas, un autre nouveau modèle de 12,9 pouces à l’automne 2020 serait certainement un ajout précoce à la gamme.

.