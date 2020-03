Innovation, gentillesse, persévérance: comment Apple donne l’exemple dans les temps les plus sombres

Alors que le monde réagit à une pandémie mondiale qui n’a été observée dans aucune de nos vies, les actions de ceux qui sont sous les projecteurs sont souvent révélatrices. Dans le monde entier, les politiciens, les scientifiques et les organisations ont réagi très différemment à COVID-19, certains jugés trop prudents, d’autres trop impétueux. Certains étant trop sensibles, d’autres désinvoltes. La diversité dans la façon dont la société a réagi à cette situation a vraiment divisé l’humanité à un moment où nous avons vraiment besoin de plus d’unité que jamais. Pourtant, là où d’autres ont sans doute vacillé, Apple semble avoir atteint un superbe équilibre dans la façon dont il a géré l’époque dans laquelle nous vivons. Alors, qu’a fait Apple face à une catastrophe apparemment mondiale, et comment pouvons-nous en tirer des leçons?

Innovation

La réponse la plus récente et directe d’Apple à la pandémie de COVID-19 a été l’annonce d’une nouvelle application COVID-19 et d’un site Web, sur la base des directives du CDC. Extrait du communiqué de presse:

Apple a publié aujourd’hui un nouvel outil de dépistage et un ensemble de ressources pour aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé pendant la propagation de COVID-19, sur la base des dernières directives du CDC. Le nouveau site Web COVID-19 et l’application COVID-19 disponible sur l’App Store ont été créés en partenariat avec le CDC, le Groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et la FEMA pour permettre aux gens de partout au pays d’obtenir facilement des informations et des conseils fiables à un moment où les États-Unis ressentent le lourd fardeau de COVID-19.

Le nouveau site Web et l’application COVID-19 d’Apple sont accessibles à tous aux États-Unis, ce qui signifie que les gens peuvent accéder à des informations rapides, faciles et précises sur le virus. Ils peuvent poser des questions sur les symptômes et en savoir plus sur les restrictions de voyage et de mouvement, ainsi que sur les meilleures pratiques. Le meilleur, Apple ne recueille aucune information personnelle de vous:

Apple ne recueille pas vos réponses à partir de l’outil de filtrage. Pour aider à améliorer le site, Apple recueille des informations sur la façon dont vous l’utilisez. Les informations collectées ne vous identifieront pas personnellement.

Apple n’est pas le seul en matière d’innovation, et les entreprises du monde entier se mobilisent pour faire leur part de toutes les manières possibles. L’une des histoires les plus cool qui a émergé cette semaine a été la nouvelle que des équipes de Formule 1 basées au Royaume-Uni s’unissaient pour aider à la fabrication de ventilateurs, une initiative qu’elle appelle «Projet pitlane». Toujours au Royaume-Uni, le fabricant mondial de vide Dyson intervient également pour aider à construire 10 000 ventilateurs basés sur un nouveau prototype appelé CoVent.

Apple a également lancé de nouveaux contenus pour aider les étudiants et les enseignants qui ont été contraints de travailler et d’apprendre à distance et propose des consultations gratuites en ligne aux enseignants américains.

Comme toutes les entreprises impliquées, les progrès d’Apple dans la création d’un fantastique outil d’information et d’orientation pour les personnes qui s’inquiètent de l’épidémie de coronavirus devraient servir d’inspiration à d’autres organisations que nous pouvons tous faire notre part pour aider, et cela dans toutes les industries. , pas seulement la médecine, il y a un rôle à jouer.

La gentillesse

Apple a également fait preuve de gentillesse et de générosité dans sa réponse à la pandémie. Plus tôt en mars, il a annoncé qu’il avait déjà engagé 15 millions de dollars dans le monde et qu’il faisait correspondre les dons des employés à des causes similaires:

Les dons engagés d’Apple à la réponse globale COVID-19 – à la fois pour aider à traiter les personnes malades et pour aider à atténuer les impacts économiques et communautaires de la pandémie – ont atteint aujourd’hui 15 millions de dollars dans le monde.

Nous annonçons également que nous jumelons les dons de nos employés deux à un pour soutenir les efforts de réponse de COVID-19 aux niveaux local, national et international.

Non seulement cela, mais il a également fait don de 10 millions de masques à des installations médicales aux États-Unis et en Europe, et le PDG Tim Cook a révélé que ses équipes opérationnelles travaillaient pour aider à “trouver et acheter des masques de notre chaîne d’approvisionnement en coordination avec les gouvernements du monde entier. monde.”

Fiers de partager, nous avons pu trouver 10 millions de masques pour les États-Unis et des millions d’autres pour les régions les plus touchées d’Europe. Nos équipes opérationnelles aident à trouver et à acheter des masques de notre chaîne d’approvisionnement en coordination avec les gouvernements du monde entier. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

– Tim Cook (@tim_cook) 25 mars 2020

Apple avait précédemment annoncé un don substantiel de fournitures médicales à l’Agence italienne de protection civile la semaine précédente.

Apple a également été l’un des premiers détaillants à chercher à aider à prévenir la propagation de la maladie en fermant tous ses magasins de vente au détail dans le monde, même lorsque les gouvernements et les autorités n’avaient pas encore mandaté de telles mesures. Bien sûr, Apple se trouve dans l’une des positions financières les plus sûres de toute entreprise au monde, de sorte qu’elle peut se permettre plus que la plupart de perdre les revenus des magasins. Pourtant, Apple n’a montré aucune hésitation à mettre tout son personnel hors de danger et à choisir de ne pas mettre en danger les clients. Il aurait pu facilement attendre d’avoir été contraint de fermer des magasins sur ses marchés respectifs. Au lieu de cela, il a pris l’initiative en main, choisissant la sécurité plutôt que le profit.

Persistance

Malgré toutes les étapes d’Apple et sa réponse au virus, il a également réussi dans un autre domaine clé, la persistance. Alors qu’une grande partie du monde change rapidement autour de nous, et qu’une grande partie de la vie quotidienne a été modifiée (peut-être pour toujours), Apple a également trouvé un moyen de faire fonctionner les affaires dans une certaine mesure.

Tout d’abord, Apple a annoncé qu’il poursuivrait la WWDC 2020 en juin avec un tout nouveau format entièrement en ligne indiquant:

Cupertino, Californie – Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle accueillera sa conférence mondiale annuelle des développeurs en juin. Maintenant dans sa 31e année, la WWDC 2020 adoptera un tout nouveau format en ligne rempli de contenu pour les consommateurs, la presse et les développeurs. L’événement en ligne sera l’occasion pour des millions de développeurs créatifs et innovants d’avoir un accès rapide à l’avenir d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, et de dialoguer avec les ingénieurs Apple alors qu’ils travaillent à créer des expériences d’application qui enrichissent la vie d’Apple. clients du monde entier.

La semaine dernière, Apple a également annoncé de nouveaux produits fantastiques, dont le nouveau MacBook Air, un nouvel iPad Pro et des Mac Minis mis à jour.

L’un des aspects les plus frappants de la décision d’Apple de lancer de nouveaux produits en ce moment est que vous ne pourriez pas vraiment améliorer les conditions du marché si vous essayiez. Comme indiqué, tous les magasins de détail d’Apple sont fermés, et l’incertitude économique signifie que pour beaucoup, les nouvelles technologies ne sont probablement pas en tête des priorités de quiconque en ce moment. Pourtant, Apple a choisi d’aller de l’avant avec ses nouveaux produits, ce qui nous donne non seulement une pause bienvenue dans le destin et la tristesse, mais aussi une certaine assurance que, malgré l’adversité actuelle, la vie doit continuer sous une forme ou une autre.

Aucune entreprise n’est parfaite, et sans aucun doute la plupart des entreprises réagissent au climat actuel de la manière qu’elles jugent la meilleure, pour une raison ou une autre. Il y a aussi, semble-t-il, un long chemin à parcourir avant que les choses ne redeviennent normales. Mais dans tout cela, je suis pour ma part heureux qu’Apple, comme des milliers d’autres sociétés et des millions de personnes, ait choisi de répondre de la même manière.

