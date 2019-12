Inscrivez-vous à la Chase Sapphire Preferred pour vous donner 60 000 points bonus pour Noël – .

. s'est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Les amateurs de cartes de crédit inconditionnels qui se sont habitués à accumuler des points et des miles chanteront souvent les louanges de la Chase Sapphire Reserve, âgée de 3 ans, une carte qui a incontestablement beaucoup à offrir. Le crédit de voyage annuel de 300 $ peut être utilisé pour couvrir de nombreuses dépenses différentes, et vous accumulez rapidement 3x points sur les voyages et les repas, ainsi que des échanges de points de 1,5 cent via le portail de voyage Ultimate Rewards.

Cependant, on peut faire valoir que la Réserve a éclipsé son frère moins cher mais toujours attrayant, le Chase Sapphire Preferred. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour vous expliquer pourquoi ce dernier mérite tout de même une place dans votre portefeuille, à commencer par une offre de bienvenue de 60000 points bonus, des frais annuels encore plus bas et bien plus encore.

Voici un bref aperçu des raisons pour lesquelles nous aimons le Sapphire Preferred et quand il est judicieux de le choisir plutôt que le Sapphire Reserve:

Cotisation annuelle: Celui-ci est une évidence. Avec le Sapphire Preferred, vous ne payez que 95 $ par an, une cotisation annuelle que les avantages éliminent facilement. C'est comparé aux frais plus élevés de 450 $ que la Sapphire Reserve vous coûtera chaque année. Si vous êtes un grand voyageur, la réserve de saphir a beaucoup de sens. Mais si vous êtes un voyageur peu fréquent et que vous ne pensez pas que vous dépenserez au moins 300 $ en voyage pendant une année (ce qui, encore une fois, est le montant du crédit que la Sapphire Reserve vous rend), le Sapphire Preferred est un alternative intéressante.

Approbation plus facile: Une autre raison d'opter pour le Sapphire Preferred sur la Sapphire Reserve est qu'il sera probablement plus facile d'obtenir l'approbation pour le premier. La Réserve, étant une carte ultra-premium, exige que les candidats aient fondamentalement un score de crédit de premier ordre, et même si vous aurez toujours besoin d'un crédit solide pour postuler au Sapphire Preferred (quelque part dans la gamme 600-700), il a probablement gagné ne sera pas aussi difficile à accrocher celui-ci par rapport à l'alternative. (Remarque: Le 5/24 de Chase peut rendre plus difficile l'obtention d'une approbation pour une nouvelle carte Chase si vous avez ouvert au moins cinq comptes avec un émetteur au cours des 24 mois précédents.)

Avantages et points: Il existe une multitude d'avantages qui valent la peine de posséder le Sapphire Preferred, de la couverture d'assurance à la protection d'achat en passant par la couverture de voiture de location – cette dernière étant un avantage que vous ne trouverez pas nécessairement avec chaque morceau de plastique. Et même lorsque vous le faites, les cartes ne vous offrent souvent qu'une couverture secondaire, ce qui signifie que vous devez d'abord déposer votre police automobile personnelle et profiter de ses avantages avant que la couverture secondaire ne se déclenche pour aider à compenser les pertes. Cet avantage offre le remboursement des dommages résultant d'une collision ou d'un vol pour les locations de 31 jours ou moins lorsque vous refusez l'exonération des dommages par collision de l'agence de location. Si vous êtes éligible, vous serez remboursé jusqu'à concurrence de la valeur réelle en espèces de la plupart des véhicules de location.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les titulaires de carte Sapphire Preferred gagnent deux points pour chaque dollar qu'ils dépensent pour leurs voyages et leurs repas, et comme avantage supplémentaire, il convient également de savoir que Chase définit ces catégories de manière assez large. Ainsi, par exemple, la catégorie de voyage comprend les éléments évidents que vous y associez, comme l'argent dépensé pour la réservation d'un vol et la location d'une chambre d'hôtel. Mais vous pouvez également inclure des choses comme les frais de bus et de taxi, ainsi que les frais de pont à péage et de stationnement, entre autres dépenses.

Autres bénéfices: Il y a encore des tonnes d'avantages qui ne sont peut-être pas aussi accrocheurs mais qui contribuent à en faire une carte complète et solide. Parmi eux, vous pouvez transférer vos points Ultimate Rewards gagnés en vous inscrivant et via vos dépenses aux partenaires de voyage du programme à un ratio de 1: 1. Si vous souhaitez ajouter un utilisateur autorisé à votre Sapphire Preferred, il n'y a également aucun frais d'utilisateur autorisé.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la carte offre également aux nouveaux titulaires de carte 60 000 points pour répondre à l'exigence de dépenses minimales de 4 000 $ au cours des trois premiers mois.

Le verdict

Il y a un groupe spécifique de personnes pour qui nous pensons que c'est une carte solide qui mérite d'être obtenue et qui offre une abondance de valeur. Tant que vous n'êtes pas un grand voyageur qui a besoin d'une multitude d'avantages liés au voyage, la Sapphire Preferred peut être l'une des meilleures cartes pour vous. Ce n'est pas une carte ultra-premium, mais des avantages tels que la façon dont elle vous rapporte de précieux points Ultimate Rewards ainsi que des avantages pour vous, comme l'assurance de location de voiture principale, la rendent vraiment digne d'une place dans les portefeuilles de nombreux consommateurs.

