Insider dit que la PS5 a de sérieux problèmes de performances – .

Sony a organisé une plongée profonde sur PS5 en mars pour discuter de l’architecture du système de la console de nouvelle génération.

Nous avons découvert bon nombre des spécifications les plus importantes de la PS5, mais nous n’avons pas pu voir la console en action ni le matériel lui-même.

Une source du secteur affirme que Sony met tant de temps à révéler complètement la PS5 parce que le matériel a un taux d’échec élevé et qu’un délai de sortie est inévitable.

Plus Sony attendra longtemps pour dévoiler complètement la PlayStation 5, plus ses fans seront inquiets. De toute évidence, Sony n’a aucune obligation de nous montrer à quoi ressemble la PS5 ni comment elle fonctionne, mais aucun de nous ne s’attendait à se réveiller le 3 avril sachant aussi peu que nous à propos de la console de nouvelle génération.

Il existe un certain nombre d’explications possibles. Le plus plausible est que Sony a décidé il y a des mois que la révélation complète serait mieux adaptée plus tard dans l’année. Il est également possible que la pandémie de coronavirus ait forcé Sony à ajuster son déploiement d’informations à la volée. Mais au fil des semaines sans nouvelles de Sony (à l’exception d’une conférence GDC réorientée en mars), certains ont commencé à se demander si la raison pour laquelle nous en savons si peu sur la PS5 est que le développement ne se déroule pas aussi bien que prévu. Et maintenant, des rapports indiquent que beaucoup apparaissent en ligne.

Plus tôt cette semaine, le rédacteur en chef de Windows Central, Daniel Rubino, a partagé un commentaire sur YouTube (je sais, nous ne sommes pas partis du bon pied, mais restez avec moi) de Jeff Rickel, qui prétend travailler dans l’industrie du jeu vidéo. Rickel dit que nous devrions nous attendre à ce que la PS5 soit retardée et qu’elle aura «des problèmes de chauffage pour rivaliser avec la Xbox 360». Il déclare ensuite que le matériel tombe en panne à un rythme alarmant et que le système ne peut pas «maintenir ses horloges». Sony doit soi-disant repenser la console, mais la société ne veut pas copier le design de la tour de la Xbox Series X.

FUD ou préoccupations légitimes concernant la PlayStation 5 de Sony ayant des problèmes?

Quiconque suit ce genre de choses, parle à des développeurs de jeux et à des personnes au courant entend des grondements similaires depuis des mois. Cela résume bien cela.

Sony a peut-être dépassé (et sous-estimé) Microsoft. pic.twitter.com/geUAsE4oBB

– Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) 2 avril 2020

Si cela vous semble fanboy fan, vous n’êtes pas seul. Jason Schreier de Kotaku, qui a d’innombrables connexions dans l’industrie et a été la source de nombreuses fuites notables dans le passé, a en quelque sorte été pris dans la conversation et a noté que «la personne qui fait ces déclarations a une longue histoire de tweet sur la façon dont la PlayStation est condamné. ” En d’autres termes, quel que soit le détail du rapport, nous devons le prendre avec un grain de sel.

Cela dit, Rubino a révélé dans ses réponses aux autres que lui et Jez Corden (un autre écrivain de Windows Central) ont “entendu des choses similaires de la part des autres”. Il ne va pas jusqu’à confirmer que les fuites de Rickel sont légitimes, mais, à tout le moins, elles permettent de discuter du fourrage divertissant alors que Sony continue de nous garder dans l’ignorance de sa prochaine console. Et même si les fuites ne sont que partiellement correctes, cela expliquerait pourquoi Sony a laissé Microsoft construire une avance si massive avec la révélation de la Xbox Series X et de ses principales caractéristiques et spécifications.

Source de l’image: Joeri Mostmans / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

