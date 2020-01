Instagram abandonne le bouton IGTV alors que la plate-forme peine à se faire adopter

Instagram a fait plusieurs tentatives différentes pour accroître l’utilisation de sa plateforme IGTV, y compris une icône IGTV épinglée en haut de votre flux Instagram. Il s’avère que ce bouton IGTV ne faisait pas grand-chose pour attirer les utilisateurs vers IGTV, et Facebook a maintenant pris la décision de le supprimer.

Comme indiqué par TechCrunch, vous ne verrez plus le logo IGTV coloré en haut de votre flux Instagram. Facebook dit que les utilisateurs découvrent plus souvent du contenu IGTV via le contenu de leur flux, dans l’application IGTV autonome et via l’onglet Explorer.

Voici la déclaration complète:

“Comme nous avons continué à travailler pour faciliter la création et la découverte de contenu IGTV, nous avons appris que la plupart des gens trouvent du contenu IGTV via des aperçus dans Feed, la chaîne IGTV dans Explore, les profils des créateurs et l’application autonome. . Très peu cliquent sur l’icône IGTV dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application Instagram », a déclaré un porte-parole de la société Facebook à TechCrunch.

“Nous visons toujours à garder Instagram aussi simple que possible, nous supprimons donc cette icône sur la base de ces enseignements et des commentaires de notre communauté.”

Facebook dit qu’il vise à garder “Instagram aussi simple que possible”, mais la société n’est pas opposée à mettre d’autres contenus dans le flux principal en cas de succès, comme Instagram Stories.

Pendant ce temps, TechCrunch note que l’application autonome IGTV a été très peu adoptée par les utilisateurs d’Instagram. Sur les plus d’un milliard d’utilisateurs d’Instagram, seulement 7 millions ont téléchargé l’application IGTV depuis son lancement il y a 18 mois. À titre de comparaison, TikTok a amassé 1,15 milliard de téléchargements au cours de la même période.

Que pensez-vous d’IGTV? Utilisez-vous régulièrement la plateforme? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

