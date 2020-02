Instagram peut introduire une fonctionnalité de découpage vidéo pour les histoires

Instagram joue un rôle important dans la vie des milléniaux. De suivre nos célébrités préférées à publier nos activités quotidiennes, nous partageons tout sur Instagram de nos jours. Êtes-vous accro à cette application incroyable? Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous.

Il semble qu’Instagram travaille sur le découpage vidéo pour les «histoires». Cependant, nous n’avons toujours aucune confirmation officielle des développeurs de ce géant social.

Les sources ont apparemment révélé que les développeurs travaillaient sur cette fonctionnalité pour Instagram depuis un certain temps maintenant. Une utilisateur de Twitter, Jane Manchun Wong, a glissé cette astuce via son tweet du 8 février 2020 qui nous informe de l’activité récente d’Instagram et de ses objectifs futurs.

Un type similaire de fonctionnalité est déjà présent pour les flux sur Instagram. Maintenant, cette nouvelle fonctionnalité nous permettra également de couper les vidéos directement tout en les téléchargeant en tant qu’histoire sur Instagram. Cela fonctionnera plus comme WhatsApp en termes de découpage des vidéos lors du téléchargement.

Auparavant, nous devions couper de longues vidéos séparément si nous voulions les ajouter comme histoires. Cette fonctionnalité sera certainement utile pour les jeunes qui préfèrent des moyens plus rapides de mener leur vie. Nous espérons que cela sortira bientôt pour l’amélioration de l’application.

Qu’est-ce que tu penses? Partagez vos pensées et vos idées avec nous.