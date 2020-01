Instagram supprime le bouton IGTV de l’écran d’accueil suite au manque d’engagement des utilisateurs

Instagram supprime le bouton IGTV dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application, car il n’y a pas suffisamment de personnes qui interagissent avec elle.

Lancé pour la première fois en juin 2018, IGTV est le service de diffusion vidéo en continu d’Instagram conçu pour concurrencer YouTube. IGTV se concentre sur la vidéo verticale en plein écran, avec la possibilité d’interagir avec d’autres utilisateurs tout en regardant des vidéos.

La société appartenant à Facebook a déclaré à TechCrunch qu’elle supprimait le bouton car pas assez d’utilisateurs le tapotaient et que les gens découvraient le contenu IGTV autrement.

“Comme nous avons continué à travailler pour faciliter la création et la découverte de contenu IGTV, nous avons appris que la plupart des gens trouvent du contenu IGTV via des aperçus dans Feed, la chaîne IGTV dans Explore, les profils des créateurs et l’application autonome. . Très peu cliquent sur l’icône IGTV dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application Instagram “, a déclaré un porte-parole de la société Facebook à TechCrunch. “Nous visons toujours à garder Instagram aussi simple que possible, nous supprimons donc cette icône sur la base de ces enseignements et des commentaires de notre communauté.” L’icône IGTV est apparue précédemment à côté de l’icône DM

IGTV n’est pas complètement parti sur Instagram. Les utilisateurs qui souhaitent accéder au contenu IGTV dans l’application peuvent toujours le faire en appuyant sur l’onglet IGTV dans Instagram Explore (le même écran que la fonction de recherche). Les gens peuvent également publier des vidéos IGTV directement à partir du principal téléverseur de vidéos post Instagram.

Selon TechCrunch, pas plus de 7 millions d’utilisateurs sur 1 milliard d’Instagram ont téléchargé l’application IGTV autonome au cours des 18 mois suivant son lancement, il est donc logique qu’Instagram plie le service plus profondément dans son application. Mais avec le succès massif des plates-formes rivales comme TikTok, il est difficile de prédire où IGTV se tournera ensuite afin d’augmenter les taux d’adoption.

