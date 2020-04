Instagram veut que ses nouveaux autocollants aident à maintenir les petites entreprises à flot

Les restaurants ont été durement touchés par les mesures de distanciation physique nécessaires que les gouvernements ont adoptées.

Que souhaitez-vous savoir

Instagram permet aux autocollants de collecte de fonds et de commande de nourriture de soutenir les petites entreprises.

Il s’associera à des services établis comme ChowNow pour permettre la livraison de nourriture dans les villes.

Le service sera d’abord déployé aux États-Unis et au Canada, d’autres pays étant destinés à recevoir une assistance dans les semaines à venir.

À une époque où les restaurants et les petites entreprises sont essentiellement fermés, Instagram intervient pour aider à soulager un peu la pression et à stimuler légèrement les flux de trésorerie. Non, il ne fait pas de dons pour le moment, mais la société de médias sociaux permet aux petites entreprises d’utiliser plus facilement sa plate-forme pour collecter des fonds via leurs propres clients.

L’annonce est intervenue mercredi via blogpost:

Les entreprises peuvent partager une nouvelle carte-cadeau, une commande de nourriture et des autocollants de collecte de fonds dans Stories et sur leur profil. Lorsque vous voyez des cartes-cadeaux ou des commandes de nourriture, vous pouvez appuyer pour effectuer votre achat via le site de notre partenaire. Les collectes de fonds s’ouvrent sur Facebook à une collecte de fonds personnelle créée par des propriétaires d’entreprise ou leurs sympathisants. Les cartes-cadeaux et les commandes de nourriture à livrer et à emporter sont disponibles aux États-Unis et au Canada à partir d’aujourd’hui et seront déployées à l’échelle mondiale dans les semaines à venir, et des collectes de fonds seront bientôt disponibles.

Comme exemple du fonctionnement de ces partenariats, TechCrunch rapporte qu’Instagram travaillera avec ChowNow pour permettre les livraisons de nourriture à Los Angeles. Il en sera probablement de même dans d’autres grandes villes, en s’appuyant sur des services de livraison déjà établis.

Instagram prévoit d’introduire cette fonctionnalité à l’échelle mondiale dans les semaines à venir, mais cela commence actuellement avec les États-Unis et le Canada. Cela ne suffira pas à rattraper la perte de revenus provoquée par le trafic piéton organique des travailleurs ennuyés, des étudiants affamés et des clubbers affamés, mais les restaurants et autres petites entreprises apprécieront chaque petite aide pendant ces périodes.

