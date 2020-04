Intel dévoile des processeurs «Comet Lake» de 10e génération adaptés aux iMac mis à jour

Intel a annoncé aujourd’hui officiellement sa gamme de processeurs de bureau «Comet Lake» de 10e génération, qui comprend un certain nombre de puces qui seraient appropriées pour l’iMac. AnandTech détaille les 32 nouveaux processeurs dans des tables organisées, mais seule une poignée de puces feraient leur chemin dans le «iMac».



En tête de liste se trouve le Core i9-10900K phare qu’Intel appelle le processeur de jeu le plus rapide du monde. Le i9-10900K dispose de 10 cœurs et d’une fréquence de base de 3,7 GHz, tandis que le Thermal Velocity Boost d’Intel peut pousser les vitesses monocœur à 5,3 GHz. Il est également le successeur de la puce i9-9900K actuellement utilisée dans les configurations ‌iMac highest haut de gamme, il est donc probable que la nouvelle puce fera son chemin dans la gamme Apple.

La famille actuelle «iMac», à l’exception du modèle bas de gamme obsolète, utilise une combinaison de puces «Coffee Lake» de 8e et 9e génération, qui ont toutes des remplacements naturels dans la nouvelle génération de Comet Lake.

Les remplacements naturels de la gamme .5iMac‌ de 21,5 pouces incluent les nouveaux Core i3-10100, Core i5-10500 et Core i7-10700, tandis que les iMac 27 pouces verraient les Core i5-10500, Core i5-10600 et Core i5 -10600K, en plus de l’option i9 haut de gamme.

Bien que ce soient des suppositions raisonnables sur ce que nous pourrions voir dans la prochaine génération d’iMac, il n’y a aucune garantie qu’Apple ira avec des puces successeurs directes à chaque endroit de la gamme. Cela est particulièrement vrai puisque les rumeurs pointent vers un rafraîchissement “substantiel” de la gamme avec une refonte potentielle, y compris un modèle rumeur de 23 pouces.

Le moment de la mise à jour ‌iMac‌ reste incertain, car la rumeur selon laquelle le modèle de 23 pouces affirmait que la nouvelle machine arriverait au cours du second semestre de l’année, tandis que le leaker fiable “CoinX” a déclaré de manière cryptique en mars que les mises à jour ‌iMac‌ et Mac mini seraient à venir “bientôt.” La mise à jour ‌Mac mini‌ est arrivée deux semaines plus tard, mais nous n’avons encore rien vu d’officiel à propos des nouveaux iMac.

Intel annonce que les nouvelles puces de bureau Comet Lake de 10e génération seront disponibles au détail et sur les ordinateurs de bureau à partir de mai.

