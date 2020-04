Intel lance des puces de la série H de 10e génération

Intel a publié de nouveaux processeurs Core de 10e génération conçus pour les ordinateurs haut de gamme. Ce sont des puces Comet Lake construites sur l’architecture 14 nanomètres d’Intel.

Lac Comet

Intel qualifie les nouvelles puces de “calibre de bureau” que les fabricants peuvent ajouter aux ordinateurs portables de jeu et autres modèles haut de gamme. Ils offrent les mêmes vitesses d’horloge que les puces du MacBook Pro 16 pouces, mais peuvent atteindre jusqu’à 5,3 GHz Turbo pour la première fois, avec huit cœurs et 16 threads. Ces puces prennent également en charge le Wi-Fi 6 (802.11ax).

Fredrik Hamberger, directeur général des segments des ordinateurs portables premium et de jeu chez Intel:

La nouvelle plate-forme est optimisée pour les passionnés et les créateurs en fournissant la fréquence la plus rapide de l’industrie avec 5 GHz sur la majorité du volume, ce qui offrira un gameplay incroyable et une création riche pour les utilisateurs.

Nous pourrions voir ces puces dans la prochaine génération de Mac, mais Apple répandrait des Mac avec ses propres puces ARM au Q42020 ou Q12021.

