Intel présente Horsehsoe Bend, le plus grand PC OLED pliable au monde au CES

L’avenir de la technologie d’affichage est pliable et Intel ne le sait que trop bien. Présentant son tout nouveau processeur à base de 10 nm – Tiger Lake – au CES 2020, Intel nous a donné un aperçu d’un énorme PC pliable.

Fabriqué en OLED, l’appareil pliable de 17,3 pouces est entièrement affiché sans clavier physique. Il porte le nom de code Horseshoe Bend et est de loin le plus grand PC pliable jamais créé. Lenovo a également lancé son PC pliable Thinkpad X1 Fold au CES 2020, mais son écran culmine à 13,3 pouces.

L’avenir du facteur de forme PC

Une fois déplié, le Horseshoe Bend ressemble à un moniteur de 17 pouces. Sa grande taille signifie qu’il ressemble plus à un ordinateur portable traditionnel lorsqu’il est plié par rapport au X1 Fold de Lenovo.

Il a également une béquille à l’arrière afin que vous puissiez le coupler avec un clavier et une souris sans fil pour utiliser l’ensemble de l’écran. Il est également possible d’utiliser un clavier à l’écran.

Au CES, Intel a montré des démos de défilement de pages Web et de montage vidéo sur le PC pliable. Vous pouvez regarder une vidéo sur une moitié de l’écran et lire un article sur l’autre moitié. The Verge note que l’appareil fonctionnait sous Windows 10, mais Intel considère que le prochain Windows 10X de Microsoft est mieux adapté au facteur de forme.

Intel Tiger Lake

Intel a utilisé le Horseshoe Bend comme exemple de ce que sa puce Tiger Lake peut faire. La société n’a révélé aucune spécification de Tiger Lake, mais la plate-forme devrait être livrée dans les ordinateurs portables plus tard cette année.

Ce que nous savons à propos de Tiger Lake, c’est qu’il devrait améliorer les performances à deux chiffres par rapport aux processeurs Intel Core de 10e génération. Il est également livré avec une architecture graphique Intel Xe, qui, selon la société, peut correspondre aux GPU autonomes.

Tiger Lake proposera également une connectivité native Thunderbolt 4 et Wi-Fi 6.

Quant au Horseshoe Bend, le PC pliable n’est pour l’instant qu’un concept. Cependant, c’est un indicateur important de l’orientation des facteurs de forme des PC et des futurs PC pliables à venir.

Nous vous présenterons de plus près le concept pliable d’Intel du salon CES 2020. En attendant, voici toutes les grandes annonces du salon de Las Vegas.

