Interview: L’art (réel) de truquer le trafic Google Maps

“C’était réel”, confirme Simon Weckert, sa réponse donnant à cette interview sur son piratage de Google Maps une raison d’exister.

Ma question, si vous avez manqué la sensation virale plus tôt dans le mois, était de vérifier si le projet d’art 99-smartphones-dans-un-chariot-créant-du-trafic-sur-Google-Maps-à-Berlin de Weckert était réel ou ne pas.

L’artiste grand et mince porte l’uniforme noir de Berlin, sa chemise arborant un logo Netzpolitik dans son atelier de Kreuzberg, et il sourit et acquiesce avec enthousiasme à propos de son projet et des éléments derrière une perturbation simple et efficace.

Le concept de Weckert était de prendre un nombre symbolique de 99 smartphones Android différents, 99 comptes Google différents, 99 cartes SIM (chacune fournissant une connexion unique), et de les faire glisser dans les rues de Berlin. Le chariot se déplacerait même à l’extérieur des bureaux de Google, créant un embouteillage temporaire; le tout tourné et téléchargé sur YouTube comme preuve. L’ironie de l’utilisation des services et des plates-formes de Google pour créer l’effort et le faire connaître était un élément clé du concept.

Pour confirmer davantage l’idée, d’autres ont depuis recréé le piratage de Google Maps en cas de blocage, dans un cas en utilisant seulement 20 téléphones pour créer un embouteillage.

Comment cela s’est produit: une année de planification

L’idée est venue à Weckert il y a trois ans, lors d’une manifestation du 1er mai (1er mai) à Berlin.

«J’ai vu beaucoup de gens compressés, marchant dans la rue. J’ai jeté un coup d’œil au trafic sur Google Maps et j’ai vu un énorme embouteillage dans la région où je me trouvais, bien qu’il n’y ait littéralement pas une seule voiture à proximité », explique Weckert.

«Je pensais que c’était intéressant: serait-il possible de reproduire ou de générer un tel embouteillage par moi-même. J’ai pensé: je n’ai pas besoin des gens, j’ai juste besoin des smartphones. “

Une année de planification, 99 téléphones empruntés et loués, le tout pour une seule journée de piratage de Google Maps

Weckert a mis plus d’un an à planifier pour rassembler suffisamment d’appareils pour une seule journée. Aucun fabricant ou point de vente au détail de téléphones n’était disposé à participer, et il n’était pas possible d’acheter suffisamment, même d’occasion, pour un projet sans financement.

En fin de compte, il a réussi à convaincre suffisamment d’amis et de connexions d’emprunter leurs téléphones pour une seule journée, y compris leurs comptes Google et leurs cartes SIM, et a loué d’autres smartphones pour la journée auprès de services de location qui fournissent des entreprises et des conférences à utiliser et à tester. Tous les téléphones ont été facturés à l’avance.

Un plan en mouvement

Une fois assemblé et vérifié, chaque téléphone a été mis en mode navigation – ce que Weckert admet peut-être inutile étant donné le partage de données d’Android avec Google, mais aucune chance n’a été prise malgré l’effort supplémentaire requis.

Aucun test ni essai à sec n’a été effectué à l’avance, Weckert et un petit groupe préparant et exécutant la performance, y compris le chariot rouge – choisi à dessein pour la roue qui grince et la couleur rouge vif. Weckert l’a décrit comme ajoutant un élément «d’enfance, ludique, super-analogique» aux doubles récits du hack.

“C’est ce que les gens ont vraiment aimé à ce sujet – un gars, 99 smartphones, interrompant le système.

«Mais le projet comporte deux couches. L’un est l’élément technique, l’autre est l’effet «Robin Hood» facile à comprendre avec le chariot, où une identité contraste avec un énorme géant de la technologie, essayant de donner un peu d’impact au moteur derrière. Il est facile à comprendre et a touché un large public », a expliqué Weckert.

De petits hacks simples peuvent briser des systèmes complexes

«Mais cela a une signification plus large: de petits hacks simples peuvent briser des systèmes complexes. Un projet du Chaos Computer Club présenté l’année dernière au 36C3 a montré comment un système de données de système de santé complexe et «sécurisé» pouvait être facilement piraté par des personnes prétendant être médecins; une solution super simple pour déverrouiller les données des gens.

«Les développeurs se soucient davantage du chiffrement et de PGP ou SHA-1 et d’éléments comme celui-ci, qui sont bien sûr importants, mais souvent le côté technique peut être vaincu par quelque chose de beaucoup plus simple.»

Google n’a pas été directement en contact avec Weckert. En réponse aux questions de l’époque, Google a proposé une réponse ludique: «Que ce soit via une voiture, une charrette ou un chameau, nous aimons voir les utilisations créatives de Google Maps car cela nous aide à améliorer le fonctionnement des cartes au fil du temps. Mais Weckert n’a pris aucune chance et a pris soin de ne pas révéler la date du hack. Il s’agissait d’essayer de masquer toutes les données que Google pouvait filtrer, afin d’éviter toute sorte de représailles sur les comptes Google utilisés sur chaque téléphone.

Google Maps et régions contestées

Weckert a déclaré qu’il avait vu un autre de ses projets Google Maps cesser de fonctionner en raison d’un changement (éventuellement indépendant) d’une API Google. Ce projet, appelé Google Maps Borders, a été l’un des premiers à montrer des détails considérables sur la façon dont les frontières nationales sont représentées différemment par certains pays, selon l’entité “Google” que vous utilisez – par exemple Google en Inde ou Google en Chine, par rapport à Google aux États-Unis.

Voici deux régions comparées entre les versions voisines de Google Maps: la Chine et l’Inde, et l’Ukraine et la Russie, trouvées à l’origine par Weckert:

Google Maps Chine Google Maps Inde Google Maps Ukraine Google Maps Russie

C’est à nouveau dans l’actualité, après des révélations selon lesquelles Google a «une équipe spéciale que les employés appellent« l’équipe de la région contestée »qui traite des questions épineuses, telles que la façon de décrire les îles Falkland, dont la propriété a été contestée entre le Royaume-Uni. et l’Argentine depuis que ce dernier a envahi en 1982 et les a revendiqués (Google ne fait aucune mention du nom argentin Islas Malvinas aux internautes anglais) », selon le Washington Post cette semaine.

Weckert n’arrête pas ses astucieux piratages de Google, faisant allusion à un autre projet axé sur Maps sur lequel il travaille depuis plus de six mois qui se déroulera bientôt à Berlin. Si Google n’est pas sur lui, déjà.