Investir dans les années 2020. Un guide détaillé pour la nouvelle année

À l’aube d’une nouvelle décennie, beaucoup attendent avec impatience ce que la troisième décennie du millénaire a à offrir. Malgré les craintes d’une guerre commerciale, certains fondamentaux qui sous-tendent l’économie mondiale imposent que la croissance ne puisse pas descendre en dessous d’un certain niveau, sauf événement cataclysmique.

Deux forces importantes influenceront sans aucun doute les tendances d’investissement au cours de la décennie. La première augmentera l’importance des économies émergentes en tant que moteurs de la croissance mondiale ainsi que de la demande des consommateurs. L’autre tendance majeure est celle d’une amélioration exponentielle de la technologie qui ouvrira une voie d’investissement, que l’on ne pensait même pas possible il y a quelques années à peine.

L’investisseur moyen d’aujourd’hui doit se rendre compte que certains piliers sur lesquels les investisseurs des décennies précédentes pouvaient s’appuyer ne s’appliquent plus à l’heure actuelle. C’est ce qui rend le paysage de l’investissement plus excitant et, en même temps, plus dangereux.

Conseil virtuel

L’un des changements les plus importants auxquels l’investisseur moyen est confronté est la possibilité de placer sa confiance (et son argent) dans l’un des principaux conseillers en robotique, au lieu d’une personne réelle. Traditionnellement, les investisseurs potentiels devraient recourir aux services d’un conseiller physique et financier et rencontrer l’un de leurs employés certifiés pour recevoir une consultation et faire rédiger un plan d’investissement.

En outre, une fois que cela a été finalisé, vous devrez passer par une maison de courtage pour exécuter les transactions que le plan d’investissement prévoyait. Dans les deux cas, vous devrez peut-être payer des frais de conseil et des frais de vente élevés, respectivement, avant que votre argent n’ait la chance de commencer à travailler pour vous. Cela ronge également à votre retour. Bien que cela soit compréhensible étant donné que les gens doivent payer leurs factures, cela motive néanmoins les gens à rechercher des pâturages plus verts.

Avec les conseillers robo, les investisseurs l’ont trouvé; on peut élaborer des plans financiers ou acheter et vendre des produits financiers quand ils le souhaitent, le tout dans le confort de leur foyer. Les avantages d’un bon robot conseiller sont multiples.

D’une part, le coût de la planification financière est considérablement réduit avec moins de frais généraux globaux. À son tour, le coût de la fourniture de conseils financiers aux investisseurs est considérablement réduit. Dans un secteur concurrentiel comme celui-ci, ces économies sont naturellement transférées au client. Les frais de vente sont également presque inexistants car vous pouvez désormais passer ces commandes via une application dans la plupart des cas.

Rendements plus élevés et meilleure diversification

En raison du coût d’investissement considérablement réduit, cela signifie inévitablement que votre taux de rendement global doit augmenter pour chaque niveau de risque. Il s’agit d’un avantage très puissant, en particulier pour les investisseurs à long terme. Si vous êtes un jeune investisseur qui cherche à commencer à épargner pour sa retraite au cours des quatre prochaines décennies environ, toute différence dans votre taux de rendement, surtout si le profil de risque de votre portefeuille reste inchangé, s’accumulera au cours de cette période.

Par exemple, si les économies que vous réalisez en passant à un conseiller robo totalisent seulement quelques points de pourcentage en retour par an, cela signifie que dans 35 ans, le montant que vous aurez accumulé sera le double de ce que vous auriez eu si vous aviez un conseiller physique.

De plus, le montant plus élevé que vous investissez vous permettra d’élargir la diversité de votre portefeuille. Vous pourrez acquérir une plus grande variété d’instruments financiers qui compenseront le risque non systémique. Les statistiques montrent qu’un portefeuille doit contenir au moins 25 produits financiers différents pour se rapprocher du risque de marché. Avoir plus d’argent pour travailler avec un conseiller robo vous aidera considérablement à cet égard.

Les marchés émergents occupent une place centrale

En termes de parité de pouvoir d’achat, en termes de PPA, les économies du G-7 ont été éclipsées par celle des économies du E-7 au milieu de la dernière décennie. Les différentiels de taux de croissance ne montrant aucun signe de rétrécissement de si tôt, cet écart ne fera que s’accentuer au moins jusqu’au milieu du siècle.

De l’Amérique latine au Pacifique occidental, la croissance du thé a fait passer de nombreux pays de la pauvreté absolue à la proéminence mondiale au cours des deux dernières générations, et beaucoup ont encore les bases en place pour poursuivre leurs poussées de croissance pendant de nombreuses années à venir. Cela crée de nombreuses opportunités d’investissement à travers le spectre des risques.

La dernière position d’arbitrage

Le phénomène de l’arbitrage est l’un des fantasmes les plus importants dont les investisseurs se couchent en rêvant. L’arbitrage, défini essentiellement comme une imperfection du marché où le retour sur investissement dépasse de loin le risque, est très rare sur les marchés développés. En effet, les marchés développés ont été si fortement analysés par les observateurs du marché et leur armée de programmes informatiques, que tout a été plus ou moins tarifé en fonction de leur ligne de risque.

On ne peut pas en dire autant des marchés émergents. Même si les analystes ont commencé à descendre sur les marchés émergents en masse pour mettre des prix précis sur tout, ce processus est encore loin d’être terminé. Dans l’intervalle, les investisseurs intelligents peuvent toujours obtenir leur part de l’action s’ils savent où chercher.

La seule constante du 21e siècle est en train de changer. Ceux qui comprennent et acceptent cela comme inévitable pourront se positionner pour bénéficier pleinement des changements qui se produisent dans le monde et assurer un avenir à eux-mêmes et à leurs descendants.