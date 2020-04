iOS 13.4.5 beta suggère que l’iPhone 9 prendra en charge la nouvelle fonctionnalité CarKey d’Apple

La rumeur veut que l’iPhone 9 renonce à Face ID, le système d’authentification de visage que l’on trouve dans les iPhones et iPads phares d’Apple, et opte plutôt pour Touch ID. Cette idée semble être confirmée par le code trouvé dans la version bêta d’iOS 13.4.5.

Un nouveau rapport de . explique que le code dans les versions précédentes d’iOS ne faisait référence qu’à des modèles d’iPhone avec Face ID fonctionnant avec CarKey, mais la dernière version bêta fait désormais référence à des iPhones avec Touch ID.

CarKey est une nouvelle fonctionnalité d’Apple qui permettra à un utilisateur possédant une voiture compatible d’utiliser son iPhone pour verrouiller, déverrouiller et même démarrer son véhicule. Les utilisateurs pourront également donner accès à leur voiture à leurs amis et à leur famille.

Le rapport va plus loin pour expliquer que CarKey prendra en charge Express Transit, une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de s’authentifier sans avoir à utiliser Face ID ou Touch ID, même si le téléphone est déchargé. Selon ., “son utilisation avec réserve de marche ne fonctionne qu’avec les modèles iPhone XR, iPhone XS et iPhone 11”. Cela suggérerait que, puisque l’iPhone 8 ne prend pas en charge cette fonctionnalité, le code doit faire référence à l’iPhone 9 non annoncé.

Un message a également été trouvé dans le code indiquant “Votre appareil ne prend pas en charge CarKey”, suggérant que les modèles d’iPhone comme l’iPhone X, l’iPhone 8 et les versions antérieures ne prendront pas en charge la fonctionnalité.

Apple devrait annoncer le nouvel iPhone à bas prix dans les prochaines semaines. Les dates possibles varient, mais avec des cas de téléphone commençant à apparaître dans les magasins et une référence à l’appareil commençant à apparaître dans les dernières versions d’iOS, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une date de sortie ne soit pas loin.