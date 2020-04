iOS 13.4 et macOS 10.15.4 empêchent les appels FaceTime de fonctionner avec certains iPhones et iPad plus anciens en période de pandémie

Selon de nombreux utilisateurs des communautés de support Apple, MacRumors, les nouveaux appareils exécutant récemment iOS 13.4 et les mises à jour logicielles macOS 10.15.4 d’Apple ne peuvent actuellement pas effectuer d’appels audio et vidéo FaceTime avec des appareils plus anciens exécutant iOS 9.3.5 ou iOS 9.3.6. Forums, Reddit et Twitter.

Apple recommande normalement aux utilisateurs qui ne peuvent pas passer ou recevoir d’appels FaceTime de mettre à jour leurs appareils vers la dernière version logicielle, mais iOS 9.3.5 ou iOS 9.3.6 sont les dernières versions logicielles prises en charge pour plusieurs appareils plus anciens, y compris l’iPad 2, troisième génération iPad, iPhone 4S, iPad mini de première génération et iPod touch de cinquième génération.

Les appareils exécutant iOS 13.3.1 ou macOS 10.15.3 peuvent toujours effectuer des appels FaceTime avec des appareils plus anciens, il n’est donc pas clair s’il s’agit d’un bogue introduit avec iOS 13.4 et macOS Catalina 10.15.4 ou s’il s’agissait d’une décision intentionnelle. Apple n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaire, mais nous mettrons à jour cette histoire si nous entendons de nouveau.

Dans tous les cas, le moment est malheureux en raison de la pandémie en cours. De nombreux utilisateurs concernés ont mentionné ne pas pouvoir atteindre leurs grands-parents qui utilisent toujours un iPad plus ancien, par exemple, à une époque où la distanciation sociale est fortement recommandée. Espérons que cela se révèle être un simple bug qui est résolu en peu de temps.

