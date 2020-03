iOS 13.4 permet des cartes tierces dans CarPlay

La version iOS 13.4 d’Apple a apporté un nouveau support pour les applications cartographiques tierces sur son tableau de bord.

Tel que rapporté par The Verge:

CarPlay, l’interface embarquée d’Apple, s’est encore améliorée grâce à une mise à jour qui vous permet d’utiliser des applications cartographiques tierces sur son tableau de bord.

Le tableau de bord CarPlay affiche les informations de plusieurs applications à la fois, comme la musique et les cartes, qui peuvent vous aider à atteindre votre destination, mais vous ne pouviez utiliser Apple Maps que jusqu’à présent. Les applications cartographiques tierces devaient utiliser une vue plein écran au lieu d’apparaître comme un écran partagé sur le tableau de bord. Avec iOS 13.4, les applications tierces peuvent enfin fonctionner également sur le tableau de bord

Les développeurs d’applications cartographiques devront toujours activer la prise en charge de CarPlay de leur côté, c’est pourquoi ni Google Maps ni Waze ne fonctionneront pour l’instant. Google a déclaré à The Verge qu’il était déterminé à “explorer les moyens de rendre l’expérience embarquée plus transparente”. Le propre service Maps d’Apple est, bien sûr, au centre de l’expérience CarPlay, et Apple a déjà admis avoir versé des milliards de dollars dans son logiciel Maps.

À la fin de l’année dernière, Apple a achevé le déploiement de sa vaste refonte de Maps aux États-Unis, un projet qui a duré toute l’année 2019. La nouvelle infrastructure Maps d’Apple améliore non seulement la cartographie, mais est conçue pour permettre à Apple de gérer la maintenance et les corrections aux itinéraires beaucoup plus rapidement que la version précédente.

Malgré ses efforts, les alternatives tierces restent un choix populaire pour la navigation, et les développeurs seront sans doute soutenus par la nouvelle qu’ils peuvent désormais travailler à la prise en charge de la fonction CarPlay d’Apple.