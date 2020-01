iOS 13: comment utiliser le temps d’écran comme fonction de confidentialité

Le temps d’écran n’est pas seulement un moyen pour vous de voir combien de temps vous passez sur votre appareil. Il dispose également de quelques outils pour «verrouiller» vos appareils iOS.

Arrêtez les appels automatisés

Les limites de communication de Screen Time vous permettent d’arrêter les robots d’appel sur leur chemin.

Aller à Paramètres> Temps d’écran. Activez-le s’il ne l’est pas déjà. Vous devrez choisir un mot de passe à quatre chiffres.

Ensuite, appuyez sur Limites de communication dans la section Temps d’écran. En dessous de Communication autorisée, réglez-le sur Contacts uniquement.

Caveat: Parfois, tous les appelants inconnus ne sont pas des appels automatisés.

Rendre le vol difficile

Il est difficile d’empêcher le vol de vos appareils, mais vous pouvez les rendre plus faciles à récupérer.

Pendant que vous êtes encore en temps d’écran, appuyez sur Contenu et restrictions de confidentialité.

Faites défiler jusqu’à Autoriser les modifications section.

Robinet Ne pas autoriser pour chacun des éléments suivants: modifications du code d’accès, modifications du compte et modifications des données cellulaires.

Désormais, les voleurs ne peuvent pas modifier votre mot de passe, vous déconnecter de votre compte ou désactiver les données cellulaires afin que la fonction Localiser ma position ne fonctionne pas.

Caveat: L’activation du mode AirPlane désactivera toujours les données cellulaires. Et vous pouvez toujours aller dans Paramètres> Cellulaire et le désactiver. Donc, cette astuce particulière est en quelque sorte inutile.

Augmentez votre confidentialité

Le temps d’écran vous permet de désactiver diverses fonctionnalités sur iOS. Vous pouvez déjà le faire dans Paramètres> Confidentialité, mais le temps d’écran a les mêmes contrôles dans le Section confidentialité. La décision que vous choisissez de «ne pas autoriser» vous appartient, mais vous pouvez désactiver les services de localisation, Partager ma position, Partage Bluetooth, Accès au microphone, Publicité, etc.

Pendant que vous êtes encore dans cette section (Temps d’écran> Contenu et restrictions de confidentialité) appuyez sur Applications autorisées et désactivez l’accès à l’appareil photo. Avec la caméra et le microphone désactivés, vous n’avez pas à vous soucier d’applications telles que Facebook qui y accèdent secrètement.

Caveat: Sachez que si vous limitez les modifications de compte, vous ne pourrez pas accéder à votre compte dans les paramètres iOS. Vous pouvez voir comment cette section est grisée dans la capture d’écran ci-dessus. Idéalement, Apple devrait vous obliger à saisir votre mot de passe Screen Time pour y accéder, afin que vous n’ayez pas à le désactiver.

