iOS 13 est déjà installé sur 70% de tous les iPhones utilisés aujourd’hui

Apple a mis à jour la page d’assistance de l’App Store sur son site Web développeur avec de nouveaux chiffres mettant en évidence les tarifs iOS et iPadOS pour ses clients.

Selon les informations publiées le 27 janvier 2020, iOS 13 fonctionne désormais bien dans la majorité des iPhones actifs aujourd’hui. Selon la page d’assistance, “77% de tous les appareils introduits au cours des quatre dernières années utilisent iOS 13.” Cela signifie que plus des trois quarts des clients qui possèdent l’iPhone 11 et, depuis l’iPhone 7, ont déjà mis à jour vers iOS 13. Seuls dix-sept pour cent de ce groupe de clients utilisent encore iOS 12, et six pour cent fonctionnent toujours. une version encore plus récente d’iOS.

Lors de la dérivation pour couvrir tous les iPhones actuellement actifs, “70% de tous les appareils utilisent iOS 13.” Donc, quel que soit l’iPhone que quelqu’un utilise, plus des deux tiers d’entre eux utilisent le dernier logiciel d’Apple. Vingt-trois pour cent des iPhones exécutent iOS 12, et seulement sept pour cent exécutent une version antérieure du logiciel Apple pour iPhone.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

En ce qui concerne l’iPad, «79% de tous les appareils introduits au cours des quatre dernières années utilisent iPadOS». Cela couvre tout ce qui concerne les derniers iPad, iPad Air et iPad Pro jusqu’à l’iPad Pro d’origine. De ce groupe de clients, dix-neuf pour cent utilisent encore iOS 12, et deux pour cent impressionnants utilisent toujours une ancienne version d’iOS.

Quand Apple étend cela pour couvrir tous les iPads actifs, “57% de tous les appareils utilisent iPadOS”, ce qui signifie que la moitié des iPads utilisés aujourd’hui utilisent la version la plus récente du logiciel Apple pour la tablette. Vingt-sept pour cent des clients sont toujours sur iOS 12, et seulement seize pour cent utilisent une version encore plus ancienne.

Apple a toujours été celui à battre en matière d’adoption de logiciels mobiles. iOS a largement dépassé Android en ce qui concerne les taux d’adoption parmi ses clients en raison de la fragmentation actuelle d’Android. Google a récemment commencé à résoudre ce problème, mais, au moins pour l’instant, les développeurs sont sûrs de trouver une maison plus stable avec iOS lorsqu’il s’agit de créer les dernières fonctionnalités et de permettre à la majorité des clients d’en profiter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.