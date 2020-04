iOS 14 ajoute des codes d’authentification à deux facteurs pour le trousseau iCloud

Selon une version précoce d’iOS 14, le code suggère que de nouveaux changements sont à venir sur le trousseau iCloud, comme la prise en charge des codes d’authentification à deux facteurs (via .).

Fonctionnalités rumeurs

Les utilisateurs recevront un avertissement s’ils réutilisent un mot de passe.

Prise en charge des codes d’authentification à deux facteurs.

Actuellement, iOS peut vous avertir des mots de passe réutilisés en affichant une icône d’alerte lorsque vous accédez à Paramètres> Mots de passe et comptes> Sites Web et mots de passe d’application. Bien que . ne dise pas en quoi ce nouvel avertissement sera différent dans iOS 14, une possibilité est que les utilisateurs puissent voir une alerte dans Safari, ou comme une notification.

En ce qui concerne les codes d’authentification à deux facteurs, Apple a ajouté une fonctionnalité pour les messages qui affiche le code au-dessus du clavier, vous n’avez donc pas à ouvrir l’application Messages. L’authentification à deux facteurs basée sur SMS n’est pas sécurisée, donc ces types de codes intégrés dans le trousseau iCloud sont une fonctionnalité bienvenue.

