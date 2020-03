iOS 14 Leak suggère que l’Apple Watch puisse bénéficier du suivi du sommeil, du mode enfants, etc.

Le code iOS 14 divulgué comprend des mises à jour pour watchOS 7, suggérant que les futures montres Apple bénéficieront du suivi du sommeil, du mode enfants, etc. (via .).

Voici les fonctionnalités à venir que la fuite révèle:

Regarder les visages

Regardez des visages que vous pouvez partager avec d’autres utilisateurs d’Apple Watch.

Infograph Pro: une version mise à jour du cadran de la montre Infograph actuelle qui comprendra un tachymètre afin que vous puissiez mesurer la vitesse et la distance en fonction de votre temps de trajet.

Un visage Apple Watch à partir d’albums photo partagés.

Des gamins

En utilisant son propre iPhone, un parent peut configurer et gérer l’Apple Watch de son enfant.

Heure scolaire: une fonctionnalité qui permet aux parents de contrôler les applications et de surveiller les complications que leur enfant peut utiliser pendant les heures de classe.

Autre

Suivi du sommeil: définissez des objectifs de sommeil personnalisés à l’aide de l’application iOS Health et obtenez des recommandations pour améliorer la durée et la qualité du sommeil.

Le centre de contrôle comprendra des bascules pour le mode veille et la détection du bruit.

Nouvelle architecture de code: watchOS 6 permet aux développeurs de créer des applications de montre autonomes, mais le code est toujours basé sur l’ancien modèle de l’application de montre en tant qu’extension de l’application de téléphone. watchOS 7 se débarrasse de ce modèle et les applications ne seront pas basées sur des extensions.

