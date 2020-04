iOS 14 pourrait offrir des widgets d’écran d’accueil, des personnalisations de fond d’écran

iOS 14 pourrait offrir des widgets d’écran d’accueil et des personnalisations de fond d’écran pour la première fois, selon . et l’utilisateur de Twitter DongleBookPro.

Apple travaillerait pour mettre en œuvre des widgets qui peuvent être déplacés librement comme des icônes sur l’écran d’accueil iPhone et iPad pour la toute première fois. La fonctionnalité porte le nom de code “Avocat” et aucun autre détail n’est disponible. Il a également été mentionné qu’Apple travaille toujours sur la mise en œuvre de la fonctionnalité et qu’elle pourrait être supprimée.

En plus des widgets de l’écran d’accueil, l’utilisateur de Twitter DongleBookPro a partagé des captures d’écran prétendument divulguées de nouveaux paramètres de papier peint et d’options de personnalisation à venir dans ‌iOS 14‌. Les captures d’écran divulguées révèlent un nouveau menu “Collections” que les utilisateurs peuvent remplir avec leurs propres photos. La nouvelle colonne “iOS 13” indique qu’Apple ne supprimera pas les fonds d’écran introduits pour la première fois dans ‌iOS 13‌. Il semble également qu’Apple regroupera des fonds d’écran similaires dans un arrangement plus agréable, car les utilisateurs pourront désormais faire défiler de gauche à droite au lieu de haut en bas.

Hé @EveryApplePro, @MaxWinebach a dit que vous aimez les fonds d’écran pic.twitter.com/4P8BrMzCkI

– Dongle (@DongleBookPro) 4 avril 2020

La capture d’écran mentionne également de nouvelles options “Apparence de l’écran d’accueil” qui permettront aux utilisateurs de modifier l’apparence de leur fond d’écran actuel. Il semble que les utilisateurs pourront désormais sélectionner des versions sombres, sombres, floues et normales d’un fond d’écran.

Apple devrait annoncer ‌iOS 14‌ lors de son événement WWDC 2020 en juin qui se tiendra en ligne.

