iOS: comment gérer facilement les codes d’authentification SMS à deux facteurs

Vous devez activer l’authentification à deux facteurs pour chaque compte que vous pouvez. Cela vous donne une couche de protection supplémentaire si vous êtes piraté. Certains services vous donnent un code qui change tout 30 secondes, que vous pouvez gérer avec un gestionnaire de mots de passe ou une application d’authentification. Cette méthode est plus sécurisée que l’authentification SMS, mais certains sites Web l’utilisent uniquement. Voici un moyen simple de gérer ces codes d’authentification SMS à deux facteurs.

Contact 2FA

Les services qui utilisent des codes SMS vous les enverront par SMS à partir d’un numéro de shortcode. Si plusieurs services vous envoient ces codes, ils rempliront bientôt votre liste de conversations. C’est pourquoi vous devez ajouter chaque numéro à un contact 2FA.

Ajoutez chaque numéro dont vous obtenez un code à ce contact, et de cette façon les codes de sécurité seront limités à un seul contact au lieu de plusieurs contacts. Appuyez simplement sur le conversation dans Messages, puis appuyez sur Détails, appuyez sur le nombre, puis appuyez sur Ajouter aux contacts. Ou si vous en créez un pour la première fois, appuyez sur Créer un nouveau contact.

