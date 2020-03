iOS, iPadOS 13.4 arrive le 24 mars avec le support du trackpad

Annoncé avec le nouvel iPad Pro, Apple lancera iOS / iPadOS 13.4 le 24 mars. Entre autres fonctionnalités, il apporte la prise en charge du trackpad aux iPad ainsi qu’une prise en charge accrue des souris tierces.

iPadOS 13.4

Disponible au téléchargement le 24 mars

iPadOS 13.4 sera pris en charge par tous les iPad Pros, iPad Air 2 ou version ultérieure, iPad de cinquième génération ou version ultérieure et iPad mini 4 ou version ultérieure.

iOS 13.4 sera pris en charge par l’iPhone SE et les versions ultérieures, et l’iPod touch de septième génération.

Les autres fonctionnalités qui viendront avec cette version incluent le partage de dossiers iCloud, les achats combinés iOS et macOS, une nouvelle API CarKey, de nouveaux contrôles de navigation et d’appel pour les applications tierces avec CarPlay, de nouveaux autocollants Memoji, une barre d’outils repensée dans l’application Mail, Récupération du système d’exploitation, corrections de bugs et améliorations.

Apple a ajouté la prise en charge des souris et des pavés tactiles comme fonctionnalité d’accessibilité, mais avec iPadOS 13.4, il deviendra une méthode de saisie plus standard. Lorsque votre doigt se déplace sur un trackpad, les éléments de l’écran sont mis en surbrillance. Tout comme macOS, iPadOS 13.4 prendra en charge les gestes multi-touch pour naviguer dans le système.

Apple met à jour Pages, Keynote et Numbers pour tirer pleinement parti d’un trackpad, mais note que la plupart des applications tierces fonctionneront sans nécessiter de changement. Cependant, il y aura de nouvelles API pour que les développeurs profitent pleinement comme Apple.

Surtout, la prise en charge du trackpad sera disponible sur tout iPad exécutant iPadOS 13.4. Les accessoires pris en charge par Apple incluent Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 et Magic Keyboard. Les souris tierces connectées via Bluetooth ou USB sont également prises en charge.

