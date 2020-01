IPad Cell 9,7 pouces 128 Go, 200 $ de réduction, Beats Studio3 190 $, plus

Économisez 200 $ sur l’iPad Cellular de 9,7 pouces d’Apple de 128 Go dans la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui, avec la collection Beats Studio3 Skyline à 190 $, l’iPhone 7 prépayé à 199 $. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus encore.

Apple prev-gen. iPad 9,7 pouces cellulaire 128 Go

Walmart propose actuellement l’iPad Wi-Fi + Cellular 128 Go de génération précédente d’Apple pour 349 $ en gris sidéral. Généralement vendu pour 549 $ sur Amazon en ce moment, l’offre d’aujourd’hui est de 50 $ sous le creux de tous les temps là-bas, et l’une des meilleures que nous ayons vues à ce jour. Bien qu’il ne soit pas le dernier et le meilleur, l’iPad 9,7 pouces de la génération précédente d’Apple dispose d’une puce A10 Fusion, d’un Touch ID et d’un appareil photo 8 MP. Ajoutez-y les capacités cellulaires et vous serez en mesure de faire votre travail ou de consommer du contenu en toute simplicité. Heureusement, vous pourrez compter sur jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge, ce qui vous évitera de devoir vous connecter tout au long de la journée. De plus, il fonctionne également avec l’Apple Pencil.

Les écouteurs sans fil Beats Studio3 Skyline Collection voient une baisse rare

Best Buy propose les écouteurs sans fil Beats by Dr. Dre Studio3 Sky Collection en différentes couleurs pour 190 $. À titre de comparaison, vous payez généralement plus de 350 $ pour ces oreillettes. Nous les avons vus baisser un peu depuis le Black Friday à 250 $, et l’offre d’aujourd’hui est une remise de 10 $ par rapport à notre mention précédente. Nous voyons rarement la collection Skyline mise en vente, ce qui rend cette offre particulièrement remarquable. Beats Studio3 offre jusqu’à 12 heures de lecture sur une seule charge aux côtés d’un «soufflet ergonomique qui crée un ajustement personnalisé flexible». Vous trouverez également une annulation active du bruit ici, faisant de Beats Studio3 une option solide pour les longs vols ou les environnements bruyants où un peu de silence supplémentaire va un long chemin. Il comprend la puce W1 d’Apple pour un appariement sans fil rapide.

iPhone 7 32 Go chez Walmart sur Straight Talk pour 199 $

Walmart propose le Straight Talk iPhone 7 32 Go pour 199 $. À titre de comparaison, Apple a facturé 649 $ au lancement de cet appareil, et Best Buy l’a actuellement pour environ 250 $. Il s’agit de l’un des meilleurs prix à l’état neuf que nous ayons suivis de tous les temps. L’iPhone 7 intègre un écran Retina de 4,7 pouces, un appareil photo 12 MP et la possibilité d’enregistrer en 4K. Doté d’un processeur A10 Fusion, il est prêt à affronter certains des derniers jeux mobiles. De plus, l’iPhone 7 a été la première incursion d’Apple dans la résistance à l’eau, ce qui rend ce téléphone plus durable que les modèles précédents.

