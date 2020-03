iPad Pro (2020): tout ce que vous devez savoir

Apple a annoncé l’iPad Pro de quatrième génération, doté d’un processeur mis à jour, d’une nouvelle configuration de caméra arrière double et d’un capteur LiDAR (Light Detection and Ranging). Parallèlement à ces nouveaux iPad Pros, Apple a également annoncé le nouvel accessoire Magic Keyboard, qui apporte pour la première fois un trackpad complet à l’iPad.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Il y a donc un nouvel iPad Pro?

C’est vrai! Apple a annoncé l’iPad Pro de quatrième génération. Il a une nouvelle puce (mais pas un A13X que beaucoup d’entre nous attendaient), un tout nouvel ensemble de caméras et, pour la première fois sur un appareil Apple, un capteur LiDAR pour la détection de profondeur et la réalité augmentée.

Y a-t-il des changements de taille avec le nouvel iPad Pro?

Alors que dans le passé, Apple a constamment changé la taille du plus petit des iPad Pros (le premier était de 9,7 pouces, le second de 10,5 et le troisième de 11 pouces), cette fois-ci, Apple maintient les choses assez stables. L’iPad Pro de quatrième génération est disponible en modèles de 11 et 12,9 pouces.

Que se passe-t-il avec les caméras?

Les caméras orientées vers l’arrière sont les plus grands changements de cette génération d’iPad Pro, du moins sur le plan matériel. Comme l’iPhone 11, l’iPad Pro dispose désormais de deux caméras à l’arrière, bien qu’il s’agisse d’un système de caméra différent de l’iPhone 11.

L’iPad Pro arbore toujours un appareil photo grand angle avec un capteur 12MP (ce que vous pourriez appeler l’appareil photo “ Apple standard ”), ainsi qu’un deuxième appareil photo ultra-large 10MP. L’iPad Pro peut enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 24, 30 et 60 ips sur la caméra large et 60 ips sur l’ultra large.

Surtout, le nouveau bump de caméra plus grand abrite également le nouveau capteur LiDAR de l’iPad Pro.

Quant à la caméra frontale, c’est toujours la même caméra 7MP avec la suite de capteurs TrueDepth que l’on trouvait sur le dernier iPad Pro.

Qu’est-ce qu’un capteur LiDAR et pourquoi est-il sur l’iPad Pro?

LiDAR, abréviation de Light Detection and Ranging, est une technologie qui utilise la lumière réfléchie pour collecter des informations sur la distance. Le capteur envoie un ping, puis utilise des calculs de temps de vol pour déterminer la distance de quelque chose. Le capteur de l’iPad Pro peut détecter des objets jusqu’à cinq mètres (16,4 pieds) de distance.

Selon Apple, le capteur LiDAR fonctionne non seulement avec les caméras, mais également avec les capteurs de mouvement et les cadres logiciels de l’iPad pour mesurer les informations de profondeur. Le but, comme le dit Apple, est de faire de l’iPad Pro le meilleur appareil disponible pour la réalité augmentée.

Comment le LiDAR aidera-t-il avec la réalité augmentée?

En raison des capacités de détection de profondeur améliorées fournies par LiDAR, tout ce que vous faites avec la réalité augmentée peut se produire plus précisément et plus rapidement. Le placement des objets est plus rapide et les objets AR peuvent désormais passer devant et derrière des objets du monde réel. Les développeurs pourront également profiter du capteur LiDAR lors du développement d’applications AR.

Que se passe-t-il avec le processeur A12Z?

Alors que beaucoup (y compris moi-même) se seraient attendus à un A13X dans cet iPad Pro, Apple a lancé un peu de courbe avec l’A12Z. Nous n’avons pas encore une idée complète de ce que cela signifie exactement, mais nous ne sommes pas complètement dans le noir.

L’A12X a utilisé quatre cœurs haute puissance et quatre cœurs écoénergétiques, et il est probable que l’A12Z ait une configuration similaire. Le seul élément d’information solide qu’Apple nous ait donné jusqu’à présent sur l’A12Z est qu’il dispose d’un GPU à 8 cœurs, ce qui est une avancée par rapport aux sept cœurs de l’A12X.

L’A12Z comprend également le coprocesseur de mouvement M12, ainsi que le moteur neuronal d’Apple pour l’apprentissage automatique sur l’appareil.

Existe-t-il un nouveau crayon Apple?

Non. Apple s’en tient cette fois à l’Apple Pencil de deuxième génération. L’iPad Pro dispose toujours d’une zone de charge inductive magnétique sur un côté qui stocke et charge l’Apple Pencil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Et les claviers? Y a-t-il de nouveaux claviers?

Oh mon garçon, sont là. Tout d’abord, il y a le Smart Keyboard Folio standard, qui fonctionne comme la version précédente: il fournit une couverture avant et arrière pour votre iPad Pro lorsqu’il est plié pour le transporter, et il se déplie pour offrir un support de clavier à deux angles lorsqu’il est utilisé .

Mais le gros poisson ici est le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro. Il ne sortira qu’en mai 2020, mais il semble que cela change la donne pour l’iPad Pro.

Qu’est-ce que le Magic Keyboard pour iPad Pro?

Le Magic Keyboard pour iPad Pro est un nouvel étui pour clavier, à venir en mai 2020, doté d’un trackpad. C’est vrai: dans le cadre de l’iPadOS 13.4, Apple introduit la prise en charge complète du trackpad pour l’iPad. Cela fonctionne non seulement avec le nouveau Magic Keyboard, mais aussi avec des trackers tiers.

Le trackpad du Magic Keyboard permet une navigation multi-touch, une sélection de texte, etc. Le curseur est dynamique et conçu pour un système d’exploitation tactile. Lorsque vous déplacez le curseur sur un bouton, par exemple, il met en surbrillance ce bouton ou cette icône au lieu de simplement le survoler. Déplacez-le dans un champ de texte et cela vous aidera à mettre en surbrillance du texte.

Mais le Magic Keyboard ne concerne pas seulement le trackpad. Le clavier lui-même est un interrupteur à ciseaux, comme les claviers du MacBook Pro 16 pouces ou le tout nouveau MacBook Air, et les touches sont rétro-éclairées. Comme le Smart Keyboard Folio standard, le panneau arrière du Magic Keyboard se fixe magnétiquement à l’iPad Pro.

Une fois fixé, vous pouvez régler la hauteur de l’iPad Pro dans le Magic Keyboard grâce à la charnière et la conception en porte-à-faux. L’iPad flotte au-dessus du clavier et l’angle peut être facilement ajusté d’une seule main. Le mécanisme de charnière abrite également un port USB-C, que vous pouvez utiliser pour recharger votre iPad lorsqu’il est dans le clavier grâce à la fonction d’alimentation du Smart Connector.

Une chose à noter sur le Magic Keyboard: non seulement il s’adaptera au nouvel iPad Pro de quatrième génération, mais aussi à l’iPad Pro de troisième génération précédent.

Quelles sont les options de stockage disponibles?

L’iPad Pro de 64 Go est parti! Désormais, les iPad Pro 11 et 12,9 pouces commencent avec 128 Go de stockage. Il existe des options pour 256 Go, 512 Go et 1 To, tout comme il y en avait sur la génération précédente d’iPad Pro.

Dans quelles couleurs l’iPad Pro est-il disponible?

Sans surprise, Apple conserve la gamme iPad Pro en deux couleurs: gris sidéral et argent.

Mon ancien étui iPad Pro s’adaptera-t-il au nouvel iPad Pro?

Désolé, mais non. En raison de la nouvelle bosse de l’appareil photo à l’arrière, vous aurez besoin d’un nouvel étui pour protéger l’iPad Pro de quatrième génération.

Soit dit en passant, le nouveau boîtier s’adaptera à l’iPad Pro de troisième génération.

Combien me coûtera un nouvel iPad Pro?

Voici le prix de la gamme iPad Pro de quatrième génération:

IPad Pro 11 pouces:

799 $ pour une connexion Wi-Fi de 128 Go

949 $ pour 128 Go Wi-Fi + Cellular

899 $ pour une connexion Wi-Fi de 256 Go

1049 $ pour 256 Go Wi-Fi + Cellular

1099 $ pour une connexion Wi-Fi de 512 Go

1249 $ pour Wi-Fi 512 Go + cellulaire

1299 $ pour une connexion Wi-Fi de 1 To

1449 $ pour 1 To Wi-Fi + Cellular

IPad Pro 12,9 pouces:

999 $ pour une connexion Wi-Fi de 128 Go

1149 $ pour 128 Go Wi-Fi + Cellular

1099 $ pour une connexion Wi-Fi de 256 Go

1249 $ pour 256 Go Wi-Fi + Cellular

1299 $ pour une connexion Wi-Fi de 512 Go

1449 $ pour Wi-Fi 512 Go + cellulaire

1499 $ pour une connexion Wi-Fi de 1 To

1649 $ pour 1 To Wi-Fi + Cellular

Quand puis-je en obtenir un?

Vous pouvez commander un nouvel iPad Pro maintenant, et ils commenceront à atterrir et à entrer dans les magasins le 25 mars 2020.