iPad Pro (2020) vs iPad Pro (2018): Quelle est la différence (et devriez-vous mettre à niveau)?

L’iPad Pro 2020 propose de nouvelles fonctionnalités avancées fantastiques pour les créateurs de contenu professionnels, les éditeurs vidéo et les développeurs AR, mais avez-vous besoin de tout cela?

Avantages

Appareil photo ultra-large 10MP

Système avancé de micro et haut-parleurs

Scanner LiDAR pour AR

Prise en charge vidéo 4K

Puce de processeur A12Z

Si vous êtes déjà l’heureux propriétaire de l’iPad Pro 2018, vous pouvez toujours être fier de votre appareil. Les nouvelles fonctionnalités pour 2020 sont spécifiquement destinées aux créateurs de contenu, aux professionnels de la vidéo et aux développeurs AR.

Avantages

Moins cher (et le prix baissera)

Assez de fonctionnalités professionnelles pour la plupart

Processeur assez rapide pour la plupart

Fonctionne avec Magic Keyboard avec Trackpad

Les inconvénients

Fonctionnalités manquantes de création de vidéos et de contenus

Pas de caméra ultra large

L’iPad Pro 2020 est plus rapide et possède des fonctionnalités de caméra avancées, y compris un scanner LiDAR qui utilise le temps de vol direct, ce qui rend la réalité augmentée précise, réaliste et plus avancée que jamais. L’iPad Pro 2018 est tout aussi avancé, à bien des égards, que la version 2020, à l’exception de quelques fonctionnalités clés que les créateurs de contenu et les professionnels de la vidéo adoreront.

IPad vs 2018 vs 2020: quelles sont les différences?

Bien que les grandes nouvelles fonctionnalités de l’iPad Pro 2020 semblent être une mise à niveau majeure pour certains, le choix se résume à la façon dont vous l’utilisez ou prévoyez de l’utiliser. Écrivez-vous beaucoup de documents, travaillez-vous avec des feuilles de calcul, dessinez-vous, esquissez-vous ou jouez-vous à des jeux vidéo? Votre iPad Pro 2018 est peut-être tout ce dont vous avez besoin. Êtes-vous un créateur de contenu, un éditeur vidéo ou un développeur AR? Cela peut être votre année de mise à niveau. Entrons dans les détails.

iPad Pro (2020)

iPad Pro (2018)

Prix ​​de départ

799 $

779 $ (et en baisse)

Taille de l’écran

11 pouces

12,9 pouces

11 pouces

12,9 pouces

Résolution

2388-x-1668 11 pouces

2732-x-2048 12,9 pouces

2388-x-1668 11 pouces

2732-x-2048 12,9 pouces

Capacité de stockage

128 Go

256 Go

512 Go

1 To

64 Go

256 Go

512 Go

1 To

Processeur

A12Z Bionic

CPU à 8 cœurs

GPU 8 cœurs

A12Z Bionic

CPU à 8 cœurs

GPU 7 cœurs

Puce de coprocesseur

M12

M12

Identifiant du visage

Oui

Oui

Système de caméra

Grand angle 12MP

10MP ultra-large

12MP Wide

Enregistrement video

4K à 24, 30 ou 60 ips (large)

6o fps (ultra large)

HD 1080p à 30 ou 60 ips

HD 720p à 30 ips

2160p HD à 30 ou 60 ips

1080p à 30, 60 ou 120 ips, 720p à 240 ips

LiDAR

Oui

Non

Vie de la batterie

– Jusqu’à 10 heures de Web sur Wi-Fi ou regarder des vidéos

– Jusqu’à 9 heures de Web en utilisant le cellulaire

– Jusqu’à 10 heures de Web sur Wi-Fi ou regarder des vidéos

– Jusqu’à 9 heures de Web en utilisant le cellulaire

Prise en charge de l’Apple Pencil

2e génération

2e génération

Couleurs

argent

Noir espace

argent

Zone grise

Or

RAM

Rapport de 6 Go de RAM pour tous les modèles

4 Go standard

6 Go pour le modèle 1 To

Comme vous pouvez le voir, de nombreuses fonctionnalités sont exactement les mêmes, à quelques exceptions près concernant la caméra, l’enregistrement vidéo, le processeur graphique et la prise en charge LiDAR. Ces fonctionnalités sont-elles importantes pour vous? Lisez la suite pour voir si vous devez mettre à niveau.

Caméra unique vs caméra double: avez-vous besoin d’une technologie ultra large?

Dites ce que vous voulez sur la photographie iPad, mais cela a toujours été une chose et elle est là pour rester. Apple s’est finalement penché sur cette question en proposant un très bon système de caméras, similaire à celui de l’iPhone 11.

. Apple a enfin proposé un système de caméra assez bon, similaire à celui de l’iPhone 11.

L’iPad Pro 2020 a un objectif d’appareil photo 12MP standard, tout comme le modèle 2018, mais également un objectif ultra-large 10MP, ce qui vous permet de faire un zoom arrière 2X sans aucun bruit de calcul numérique. Vous pouvez obtenir un meilleur angle de votre environnement, vous permettant de raconter l’histoire visuelle avec plus de détails. Il présente une distorsion des bords arrondie très légère, ce qui fait que les longues photos en mode portrait ressemblent à des photos professionnelles.

Si vous prenez des photos sur votre iPad, c’est une fonctionnalité inestimable. Cela fait vraiment une énorme différence d’avoir la flexibilité de faire un zoom arrière pour obtenir plus de sujet dans votre prise de vue.

Si vous ne prenez pas de photos sur votre iPad, sauf dans les rares cas où, peut-être, c’est le seul appareil photo que vous avez à proximité pour prendre une photo rapide de votre chat en train de bâiller, cela ne va pas être une fonctionnalité impressionnante pour vous. Cela ne vaudra certainement pas la peine d’être mis à niveau à partir du modèle 2018. Enregistrez vos sous.

Enregistrement vidéo 4K vs 1080p: Êtes-vous un créateur de contenu?

Pourquoi Apple ajouterait-il la prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K à un iPad? Parce que l’iPad est la caméra vidéo parfaite pour de nombreux scénarios de tournage amateurs et professionnels. Si vous réalisez des vidéos pour YouTube, diffusez en direct pour Instagram ou si vous êtes un cinéaste de la relève (même si vous êtes un professionnel de longue date à la recherche d’un appareil photo pour obtenir ), l’iPad Pro 2020 répond enfin à vos besoins. L’énorme viseur est un bonus que beaucoup de cinéastes adorent. N’oubliez pas d’obtenir un trépied vraiment sympa!

Il existe également un nouveau réseau de microphones, qu’Apple appelle des «micros de qualité studio». Il y a cinq micros à cinq compteurs dans cet iPad Pro. Si vous débutez simplement avec un tournage de type webcam, ou si vous êtes sur la route et oubliez votre micro externe sophistiqué, la gamme de micros intégrée de l’iPad Pro 2020 est potentiellement une sauvegarde solide.

Si vous n’avez aucune envie de faire des films ou des clips vidéo ou si vous pensez que l’expression “créateur de contenu” est pour les jeunes, vous pourriez probablement passer sur l’iPad Pro 2020 sans jamais le manquer.

Puissance de traitement ultra-rapide: Êtes-vous un éditeur ou un créateur de jeux?

Source: Apple

La puce A12Z Bionic d’Apple est commercialisée comme «dépassant la plupart des ordinateurs portables disponibles sur le marché aujourd’hui». Ça va être ultra-rapide, d’autant plus que l’A12X trouvé dans l’iPad Pro 2018 est déjà très rapide. Nous n’avons pas de références de vitesse officielles pour le moment, mais Apple a également mis à jour le GPU avec un processeur graphique à 8 cœurs, de sorte que les applications gourmandes en graphiques seront beaucoup plus rapides.

La bosse du processeur arbore également huit cœurs graphiques, une nouvelle architecture thermique et un contrôleur de performances mis à jour.

Si vous éditez des vidéos, créez des applications, concevez des jeux ou alourdissez les graphiques de votre iPad Pro, cette augmentation de la puissance de traitement du processeur et du processeur graphique est importante.

Ne vous méprenez pas, l’iPad Pro 2018 est plus que capable de gérer un traitement puissant. Si la seule chose que vous recherchez est une mise à niveau du processeur (si vous n’éditez pas de vidéos, faites des films, développez pour la RA, etc.), je ne pense pas que ce soit suffisant pour passer du modèle 2018 au modèle 2020 . Les repères de vitesse peuvent prouver le contraire, mais cela sera plus visible pour les personnes qui utilisent leur iPad pour travailler sur de gros fichiers graphiques. Moins pour le reste d’entre nous.

Avez-vous besoin de LiDAR? Êtes-vous un développeur AR?

Si vous vous demandez “qu’est-ce que LiDar?” en ce moment, alors vous n’en avez probablement pas besoin. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas quelque chose de super génial que vous voudrez un jour.

LiDAR signifie détection et télémétrie de la lumière. C’est un système de lasers (pas les lasers à pointeur rouge, mais des faisceaux lumineux) qui identifie l’emplacement des objets dans une pièce. Les derniers robots aspirateurs commencent à apparaître avec LiDAR, et Apple a ajouté un scanner LiDAR pour améliorer considérablement l’expérience AR.

Maintenant, la RA n’est pas particulièrement omniprésente dans notre vie quotidienne en ce moment, c’est pourquoi je ne pense pas qu’un scanner LiDAR soit nécessaire pour tout le monde. Les développeurs AR, oui. Les joueurs AR et VR, probablement. C’est en quelque sorte une fonctionnalité de niche en ce moment et destinée à être un énorme avantage pour les développeurs. L’utilisation par les consommateurs viendra plus tard.

S’il y a une fonctionnalité sur l’iPad Pro 2020 qui vaut la peine d’être mise à niveau pour à peu près n’importe qui, c’est LiDAR, mais en même temps, AR est encore à ses balbutiements, vous ne pourrez donc pas profiter de le scanner tout ça souvent … pour l’instant. Il s’agit plus d’une fonctionnalité pour les premiers utilisateurs en ce moment.

Conclusion

Source: Karen Freeman / iMore

L’iPad Pro 2018 est toujours une machine solide et puissante et si vous en avez un, vous savez qu’il donne toujours des coups de pied. Cependant, si vous recherchez des fonctionnalités de niveau professionnel pour des choses comme la réalité augmentée, le montage vidéo et la photographie sur iPad, il est peut-être temps de mettre à niveau. Voici un bref aperçu des grands changements de fonctionnalités de l’iPad Pro 2020:

Si vous prenez régulièrement des photos ou des vidéos sur votre iPad, la mise à niveau à double caméra est une amélioration majeure par rapport à l’iPad Pro 2018 et vous devriez certainement envisager la mise à niveau.

Si vous êtes un créateur de contenu ou travaillez dans la création vidéo, la prise en charge 4K de l’iPad Pro est certainement un bonus. Le réseau de microphones de qualité studio va également vraiment aider avec vos besoins en studio mobile.

Bien que le nouveau processeur de l’iPad Pro soit une bosse saine, il sera plus remarqué par les personnes qui exécutent des programmes riches en graphiques que quiconque. Est-ce vous?

LiDAR est la nouvelle fonctionnalité la plus cool sur l’iPad Pro 2020, à mon avis, mais c’est vraiment plus pour les développeurs AR que pour n’importe qui d’autre. Si ce n’est pas vous, je ne recommande pas la mise à niveau (à moins que vous ne soyez un adepte précoce qui adore les nouvelles technologies, quoi qu’il arrive, dans ce cas, je vous ressens totalement).

Pour les créateurs de contenu

IPad Pro 2020

Si vous êtes un créateur de contenu, un éditeur vidéo, un développeur AR ou si vous travaillez avec des applications graphiques lourdes sur votre iPad Pro, le modèle 2020 vaut la mise à niveau.

Coups de pied encore

IPad Pro 2018

Si vous n’êtes pas un créateur de contenu, un éditeur vidéo, un développeur AR ou si vous travaillez avec des programmes graphiques lourds sur votre iPad Pro, votre modèle 2018 est toujours très impressionnant.

Obtenez plus d’iPad

Apple iPad

