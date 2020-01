iPad Pro, accessoires Anker, plus en vente aujourd’hui

Les meilleures offres de vendredi incluent 199 $ de réduction sur l’iPad Pro, les dernières banques d’alimentation compatibles avec Anker pour iPhone et l’éclairage Lutron HomeKit. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus encore.

Économisez gros sur iPad Pro

Amazon prend 199 $ de rabais divers modèles d’iPad Pro. Les annonces de 11 et 12,9 pouces sont toutes deux en cours de remise, ce qui ramène les prix à nos mentions de décembre et le plus bas que nous ayons enregistré depuis des mois. Les modèles cellulaires et Wi-Fi sont disponibles dans les deux cas.

Faites bon usage de vos économies et prenez l’Apple Pencil de deuxième génération. Il fait passer votre expérience iPad Pro au niveau supérieur avec «la précision, la réactivité et la fluidité naturelle d’un instrument d’écriture traditionnel et la polyvalence pour devenir tellement plus».

Les nouvelles banques d’alimentation d’Anker compatibles avec l’iPhone

Anker se lance dans le week-end avec une nouvelle vente Amazon, en vedette par sa batterie PDA USB-C 10000mAh de couleur assortie pour 31 $. Cela représente une baisse par rapport au prix habituel de 42 $ et à la deuxième meilleure offre que nous ayons suivie depuis le début.

Ces banques d’alimentation diffèrent des autres offres d’Anker avec des colorations spéciales qui correspondent aux derniers iPhones d’Apple. Vous obtiendrez également une puissance de 10000 mAh, des ports USB-C PD et A, ainsi qu’un câble fourni. Un compagnon idéal pour les iPhones, les appareils Android ou même les iPads. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Éclairage HomeKit, gradateurs, plus en vente

Home Depot prend jusqu’à 20% de réduction sélectionnez gradateurs et interrupteurs. Les offres commencent à 30 $. Une des nouveautés pour nous est le kit de démarrage d’éclairage intelligent Lutron Caseta pour 120 $. C’est en baisse par rapport à son prix normal de 190 $ et 5 $ de moins que notre mention précédente. Les gradateurs intelligents de Lutron sont compatibles avec tous les services vocaux populaires, y compris HomeKit, Alexa et plus encore. C’est un moyen facile d’introduire un contrôle intelligent de la maison et d’activer également la programmation des lumières autour de votre maison. En fait, Lutron promet une configuration en “aussi peu que 15 minutes”. Plus d’offres sont disponibles ici.

