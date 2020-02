iPhone 12 par rapport à l’iPhone 11 dans cette vidéo maquette

Le point de vente japonais Mac Otakara a créé des maquettes imprimées en 3D de l’iPhone 12 à partir de sources d’Alibaba, en les comparant à l’iPhone 11 dans une vidéo.

Sur le site Web de Mac Otakara, un rapport déclare (traduit):

De Alibaba Sources, j’ai obtenu une maquette d’impression 3D appelée iPhone 12 / 5,3 pouces et iPhone 12 / 5,9 pouces et je l’ai comparée avec l’iPhone 11 actuel, l’iPhone 11 Pro.

La taille de l’écran du prochain iPhone 12 rumeur est de 5,4 pouces (environ 13,7 cm) et 6,1 pouces (environ 15,4 cm), et la taille de l’écran est différente de celles-ci et l’authenticité est inconnue.

Une maquette d’impression 3D avec une caméra arrière à trois objectifs a déjà été introduite.

Les modèles sont détaillés comme suit:

iPhone 12 / 5,3 pouces

iPhone 12 / 5,9 pouces

iPhone 12 Pro / 6,4 pouces

Les trois téléphones ont un design similaire à celui de l’iPad Pro avec ses bords à angle droit.

Le rapport note en outre des rapports contradictoires sur les configurations des caméras. Il note que les maquettes données des deux plus petits modèles d’iPhone 12 semblent avoir des caméras à double objectif, comme l’iPhone 11 actuel, tandis que le plus grand iPhone 12 Pro a la configuration à trois objectifs de la gamme actuelle d’iPhone 11 Pro. Malgré cela, Mac Otakara note qu’il y a des rumeurs selon lesquelles le modèle 5,9 pouces pourrait également comporter trois lentilles.

Tous les modèles de maquette mesurent environ 7,4 mm d’épaisseur, donc à peu près les mêmes que l’ancien iPhone 8, et un peu plus mince que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11. Le rapport note également que la configuration des haut-parleurs au bas des trois appareils semble avoir changé.

Découvrez la vidéo ci-dessous!