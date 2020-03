IPhone 12 sans encoche censé être repéré dans le code iOS 14 – .

La série iPhone 12 devrait largement présenter un nouveau design, bien que les combinés comporteront probablement des écrans avec des encoches en haut, abritant le système de caméra Face ID emblématique d’Apple.

Une prétendue fuite d’iOS 14 semble cependant suggérer qu’une version iPhone 12 viendra sans encoche.

L’illustration divulguée semble indiquer que des composants Face ID peuvent être placés à l’intérieur du cadre supérieur, mais cela ne risque guère de se produire.

L’iPhone X a été le premier iPhone à proposer un nouveau design depuis l’iPhone 6. Le nouvel appareil comportait un superbe design tout écran, presque parfait, et a suscité des controverses immédiates. Tout d’abord, le capteur d’empreintes digitales Touch ID était définitivement parti. Deuxièmement, l’encoche en haut semblait hideuse, ruinant la symétrie du téléphone. Mais comme Apple a détaillé la fonctionnalité Face ID, il était clair que l’encoche serait un compromis nécessaire sur de nombreux iPhones à venir. La minuscule lunette au sommet de tous les iPhones lancés depuis fin 2017 abrite l’un des appareils Apple les plus sophistiqués, la caméra de reconnaissance faciale 3D. Peu d’autres fournisseurs de combinés ont réussi à reproduire Face ID, et Google a eu besoin de deux ans pour l’obtenir sur ses téléphones Pixel, bien que le design Pixel 4 de Google ne soit pas vraiment beau.

L’iPhone 12, qui peut être retardé de quelques mois en raison de la crise mondiale des coronavirus, est censé présenter plusieurs modifications de conception, selon plusieurs rapports à ce jour. Apple s’écartera légèrement du modèle de conception de l’iPhone X utilisé au cours des deux dernières années, mais l’encoche devrait être présente sur toutes les versions de l’iPhone 12. Un rapport affirme maintenant qu’au moins une saveur iPhone 12 pourrait venir sans encoche, car les composants Face ID pourraient être placés à l’intérieur du cadre supérieur.

Plus j’utilisais Face ID, plus je réalisais que je ne voulais pas revenir à Touch ID. Non seulement il est plus sécurisé, mais une fois que vous aurez compris, il vous authentifiera plus rapidement dans les applications et les services. Si quoi que ce soit, je voudrais voir Face ID sur Mac dès que possible.

Apple cherche à réduire la taille des lunettes Face ID, certains rapports l’ont prétendu dans le passé, et nous rêvons d’une technologie d’écran qui permettrait à Apple d’emballer tous les composants de la caméra TrueDepth sous l’écran. Nous sommes à des années de ce genre de choses, et l’encoche ne va nulle part de sitôt.

Cela dit, le blog slovaque Svetapple.sk dit d’une source présumée près d’Apple que l’iPhone 12 Pro pourrait présenter un design sans encoche, avec tous les capteurs et l’objectif Face ID à placer à l’intérieur de la lunette supérieure.

La fuite est censée provenir du code iOS 14, et c’est une image de tutoriel pour insérer une carte SIM dans l’iPhone.

Ce qui est inhabituel, c’est l’absence d’encoche. Le haut-parleur, qui est également inclus dans l’encoche de l’iPhone 11 en ce moment, est placé au-dessus de l’écran dans cette illustration, à l’intérieur d’un cadre supérieur. Cette lunette a la même épaisseur tout autour de l’écran, ce qui est précisément ce que nous attendons d’Apple.

Cependant, aucune preuve ne prouve que l’illustration provient du code iOS 14. Nous avons vu de nombreuses fuites sur iOS 14 depuis des sources fiables, et c’est le genre de fuite qu’elles auraient mentionné jusqu’à présent.

De plus, il n’y a aucune preuve suggérant que l’iPhone dans cette image divulguée ait des composants Face ID flanquant le haut-parleur. Il peut s’agir d’une image d’espace réservé, si elle est réelle, peut-être conçue pour détecter les fuites.

Cela ne veut pas dire qu’Apple ne cherche pas à réduire la taille de tous les composants Face ID et à les placer tous à l’intérieur de la minuscule lunette qui tourne autour de l’écran. Mais la lunette de l’image est tout sauf subtile. Si quoi que ce soit, ce serait l’iPhone LCD, qui a une lunette plus épaisse que les modèles OLED, qui pourrait obtenir un tel design à l’avenir. Mais Apple s’éloigne des écrans LCD pour plusieurs raisons. Ils n’offrent pas la même qualité que les panneaux OLED, ils peuvent consommer plus d’énergie et ils ne se plient pas comme les écrans OLED – par conséquent, le besoin d’une plus grande lunette. Sans oublier qu’Apple ne donnerait jamais à l’iPhone moins cher un meilleur design que les Pros.

Enfin, le schéma ne comporte même pas la caméra selfie, le genre de détails que vous voyez dans de telles illustrations.

Tout est possible à l’avenir, bien sûr, et Apple pourrait toujours surprendre les acheteurs avec un tel design dans les années à venir. Mais l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro auront probablement des encoches, tout comme leurs prédécesseurs.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

