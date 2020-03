iPhone 9, iPad Pro, nouveaux écouteurs et plus encore – .

Au cours des dernières semaines, il y a eu pas mal de rumeurs concernant l’arrivée de nouveaux produits Apple. Et bien que l’épidémie de coronavirus en cours puisse inciter Apple à retarder certains lancements de produits prévus, nous nous sommes dit que le moment était plus propice que jamais pour proposer un bref aperçu de certains des nouveaux appareils qui pourraient arriver dans les magasins plus tôt que tard.

En effet, nous avons vu quelques rumeurs suggérant qu’Apple pourrait organiser un événement médiatique spécial plus tard ce mois-ci. Et pour ce que cela vaut, Apple a organisé des événements médiatiques en mars avec des annonces de nouveaux produits trois des quatre dernières années.

iPhone 9

Bien sûr, le produit Apple dont nous espérons le plus parler ce mois-ci – ou à tout le moins, dévoilé – est un successeur de l’iPhone SE. Malheureusement pour les fans de l’iPhone SE, le nouvel iPhone d’Apple ne partagerait pas le même facteur de forme compact que l’original. Au lieu de cela, le premier iPhone d’Apple de 2020 serait une version remaniée de l’iPhone 8. En d’autres termes, attendez-vous à un écran LCD de 4,7 pouces avec Touch ID. Quant aux autres spécifications, l’appareil serait livré avec un appareil photo à objectif unique, un processeur A13 et serait disponible en capacités de 64 Go et 128 Go. Le prix peut être inférieur à 400 $, ce qui en ferait une mise à niveau convaincante.

Macbook Pro

Il n’y a pas si longtemps, Apple a sorti un MacBook Pro 16 pouces avec, enfin, une conception de clavier qui fonctionne. Le modèle 13 pouces, cependant, n’a pas encore vu de mise à jour et nous pourrions voir une refonte avec une conception de clé à ciseaux ce mois-ci. Le MacBook Air d’Apple, quant à lui, ne verra peut-être pas de mise à jour avant la fin de l’année.

iPad Pro

Au-delà de l’iPhone, il y a également une chance que nous voyions Apple dévoiler de nouveaux modèles d’iPad Pro ce mois-ci. Selon quelques rapports spéculatifs, l’iPad Pro 2020 d’Apple inclura des caméras Time-of-Flight, une friandise qui n’est pas surprenante étant donné que la gamme iPhone 12 d’Apple pourrait également intégrer la technologie. Soit dit en passant, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment relayé qu’une mise à jour iPad Pro arriverait au cours du premier semestre 2020. À son tour, ne soyez pas surpris de voir Apple dévoiler de nouveaux iPad Pros lors d’un événement spécial en mars avec une sortie peut-être début Avril.

Powerbeats 4

Certains fichiers d’image cachés trouvés dans la version iOS 13.3.1 suggèrent qu’Apple travaille sur un nouveau design Powerbeats 4 compatible Bluetooth. La rumeur veut que l’appareil inclura des fonctionnalités présentes sur les AirPods Pro d’Apple.

Le produit fini peut ressembler à ceci:

Nouvelle Apple TV

Et enfin, il y a quelques rumeurs selon lesquelles nous pourrions voir un léger rafraîchissement de l’Apple TV ce mois-ci. Par ailleurs, des références au nouveau matériel Apple TV ont été trouvées dans une récente version bêta de tvOS. Pour ce que ça vaut, les rumeurs d’une mise à jour d’Apple TV pointent vers une légère augmentation des spécifications, alors ne vous attendez à rien de trop sauvage.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

