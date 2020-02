iPhone obtient des «CarKeys» mais qu’en est-il des «HouseKeys»?

Plus tôt ce mois-ci, un code a été trouvé dans la version bêta d’iOS 13.4 pour une API CarKey ou une interface de programmation d’application. CarKey semble être un système qui permettra à votre iPhone ou à votre Apple Watch de verrouiller, déverrouiller et même de démarrer votre voiture… si votre voiture est équipée de NFC et que le fabricant est partenaire d’Apple pour que tout fonctionne correctement.

Et… ça sonne bien. Super même. Mais cela semble aussi si limité par rapport à l’avenir de l’Apple Watch dont je rêve depuis plus d’une demi-décennie: la clé de tout.

Clef de voiture

Ainsi, l’essentiel de CarKey de la première version bêta était que vous sortiez votre iPhone, le mettiez sur le lecteur NFC de votre voiture, ouvriez l’application Wallet et appuyez sur pour lancer un nouveau couplage. Ensuite, comme avec Apple Pay, il devrait vous autoriser, très probablement via une autre application sur votre iPhone fournie par votre constructeur automobile. Donc, comme une application Toyota.

Cela rendrait le processus d’appariement assez sûr, à la fois en termes de proximité et de propriété. Cela signifie que vous devez non seulement vous authentifier via l’application, mais également être à proximité de la voiture, ce qui rend plus difficile le traitement des informations d’identification volées ou de la NFC usurpée. Vous auriez au moins besoin des deux.

Si le processus de configuration automatique échoue, il retombera sur un code PIN afin que vous puissiez toujours terminer la configuration manuellement.

Ensuite, CarKey génère une clé virtuelle et la stocke dans Wallet, tout comme Apple Pay génère une carte de crédit ou de débit virtuelle et la stocke dans Wallet. Et, vous auriez la possibilité de partager cette clé de votre portefeuille iPhone à votre portefeuille Apple Watch, si vous avez une Apple Watch. Encore une fois, tout comme Apple Pay.

Maintenant, une différence clé entre CarKey et Apple Pay semble être la suivante: la disponibilité d’un mode express pour CarKey sur iPhone.

De .:

Pour utiliser CarKey, tenez l’iPhone ou l’Apple Watch devant le lecteur. Cela fonctionnera automatiquement, sans avoir besoin de Face ID. Vous pouvez modifier les paramètres du mode express dans Wallet.

C’est une fonctionnalité qu’Apple propose déjà pour les laissez-passer de transport en commun pour accélérer le processus. Au lieu de devoir d’abord toucher Touch ID ou Face ID, ou probablement maintenir le contact avec le capteur de fréquence cardiaque Apple Watch, pour l’activer, il vous suffit de taper au fur et à mesure. Fondamentalement, vous échangez la commodité de la vitesse pour la sécurité de la biométrie.

En tant que personne qui vit dans un pays où nous avons des cartes de crédit Tap-to-Pay depuis plus d’une décennie, c’était un peu angoissant de penser que si vous déposiez votre carte à la station-service, quelqu’un pouvait la récupérer et partir sur une virée shopping à court terme et à faible limite.

Apple Pay s’est complètement débarrassé de cela en exigeant une authentification biométrique via Touch ID ou Face ID sur l’iPhone, ou un contact constant avec le capteur de fréquence cardiaque sur l’Apple Watch.

L’avantage est que CarKey devrait continuer à fonctionner même si votre iPhone ou Apple Watch est à court de batterie. Et, oui, ce serait un vrai inconvénient si manquer de jus signifiait être verrouillé hors de votre voiture.

L’inconvénient est que si vous perdez la possession de votre iPhone ou Apple Watch et que vous ne l’avez probablement pas encore effacé à distance, quelqu’un d’autre pourrait l’utiliser pour déverrouiller et démarrer votre voiture. Mais… c’est vrai pour les clés de voiture du monde réel depuis… pour toujours.

Et il semble que si la sécurité est plus importante pour vous que la commodité et que vous ne craignez pas qu’un appareil mort vous tienne hors de votre voiture, vous pourrez désactiver le mode express et devrez vous authentifier biométriquement avant de pouvoir partir. pour une balade dans votre balade.

Au début, il n’était pas clair comment CarKey gérerait les véhicules multi-personnes. En d’autres termes, les familles ou toute personne qui partage régulièrement une voiture.

Avec l’application Wallet, vous pouvez facilement partager des pass réguliers, comme des billets de cinéma, simplement en appuyant sur l’icône de partage et en choisissant AirDrop ou des messages ou quelle que soit votre cible. Les cartes Apple Pay, pas tellement. Vous devez leur donner votre appareil et enregistrer leur empreinte digitale pour Touch ID ou leur donner le mot de passe au lieu de Face ID. Parce que là, la sécurité l’emporte sur la commodité. Vous pouvez cependant iMessage Apple Pay Cash, au moins aux États-Unis et les laisser payer eux-mêmes. Et cela semble être la façon dont CarKeys gérera également le partage.

Dans iOS 13.4 beta 2, sorti cette semaine, il y a de nouvelles fonctionnalités pour partager des CarKeys sur Messages. Comme Apple Pay Cash, cela ne fonctionnera que sur les messages un à un, pas sur les messages de groupe, vous ne pouvez donc pas partager vos clés avec l’ensemble de votre discussion avec les fans de Westworld, heureusement pour toutes les personnes impliquées, mais vous pouvez l’envoyer votre conjoint ou partenaire ou enfant, ou même votre ami qui ennuie votre voiture pour la journée.

De MacRumors:

CarKey n’est pas disponible dans les conversations de groupe. Vous pouvez envoyer CarKey dans des conversations avec un individu.

On peut supposer, espérons-le, qu’il y aura des options d’expiration, du jamais ou du manuel pour votre famille immédiate à une heure ou à la fin de la journée, comme le partage de position propose déjà dans iMessage.

Alors, que pouvais-je vouloir d’autre?

Pourquoi, HouseKey bien sûr.

Clé de la maison

En 2014, avant même l’annonce de l’Apple Watch, j’ai dit que la fonctionnalité de tueur allait être pratique. Journalisation de l’activité physique, contrôle de HomeKit, alerte par le biais de notifications et authentification pour des choses comme le tap to pay.

Nous avons obtenu Apple Pay assez rapidement, mais pas grand-chose d’autre, pas pour longtemps.

Aloft, la chaîne d’hôtels, a essayé une solution de contournement intelligente presque immédiatement, au moins dans quelques endroits comme Cupertino. Vous avez mis une application sur votre iPhone ou votre montre, puis, pour empêcher votre chambre d’hôtel de se déverrouiller lorsque vous étiez trop loin, vous l’avez tenue contre la porte et le métal déformerait un champ électromagnétique, et cela plus le signal de l’application débloquerait. Encore une fois, une solution de contournement intelligente, mais toujours une solution de contournement.

En interne, à Apple Park, Apple a commencé à utiliser des iPhones et des montres Apple à la place des cartes de sécurité traditionnelles. Ils ont également déployé le système dans quelques écoles et l’ont depuis développé dans le cadre de leur programme d’identification des élèves.

Maintenant, CarKey.

Il y a également eu une bonne quantité de verrous HomeKit, mais ils sont loin d’être aussi élégants que ce que fait Apple avec CarKey.

Vous pouvez utiliser Siri ou l’application Maison ou fournisseur pour verrouiller et déverrouiller, et certains offrent également un déverrouillage de proximité, mais rien de plus précis que NFC.

Et ils sont aussi pépins. J’ai un verrou d’août et, lorsque je suis passé à mon nouveau téléphone, le verrou n’apparaît que dans l’application d’août, comme une fois toutes les deux semaines et c’est difficile pour les applications de le réinitialiser, donc la plupart du temps je reviens à en utilisant ma clé, comme un animal.

J’ai également eu ce problème avec les voitures de location, où j’ai obtenu des télécommandes NFC au lieu des clés et que la voiture n’a pas pu le détecter au point où je devais l’abandonner sur le bord de la route et exiger un remplacement de clé .

Donc, oui, ce truc est toujours de toutes les nuances de buggy hella et l’approche Battlestar Galactica – tout analogique, tout le temps, est souvent toujours la plus sûre.

Mais je suis moi et j’en veux encore plus.

Une partie du problème avec les verrous HomeKit, je pense, est de savoir comment Apple a verrouillé NFC sur l’iPhone. Pour des raisons de sécurité et peut-être simplement de contrôle global, Apple ne laisse pas les développeurs faire ce qu’ils veulent avec. Ils ont ajouté des fonctionnalités de lecture au fil des ans, mais je ne pense pas que ce soit presque ouvert. Et je ne crois pas que je le veuille non plus, étant donné le vecteur d’attaque qu’il crée.

Ce que je veux, c’est une API HomeKey similaire à l’API CarKey qui permettrait aux fabricants de serrures de faire exactement ce que les constructeurs automobiles pourront faire – fournir des fonctionnalités bien meilleures, plus pratiques, plus sécurisées et plus robustes pour ceux d’entre nous qui veulent vraiment que nos iPhones et Apple Watches soient nos clés. Pas seulement pour les voitures mais pour tout.