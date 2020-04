iPhone SE 2020: tout ce que nous savons

Selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, Apple travaille sur un nouvel iPhone à bas prix qui devrait sortir au cours du premier semestre 2020, peut-être en mars 2020, Apple visant à mettre à la disposition des clients une technologie à jour à un prix inférieur.

Les rumeurs faisaient référence à cet appareil comme “iPhone SE 2” en raison de son prix prévu de 399 $ ou de “iPhone 9”, qu’Apple a ignoré avec le lancement de l’iPhone X, mais apparemment Apple va simplement appeler l’appareil le «iPhone SE», renforçant sa position en tant que suivi de l’iPhone SE 2016 d’origine.

Appeler l’iPhone un iPhone SE rappelle la conception de l’iPhone SE de style iPhone 5 avec son petit écran de 4 pouces, mais le nouvel iPhone devrait ressembler plus à un iPhone 8 qu’autre chose. En fait, d’après les rumeurs que nous avons entendues, ce nouvel appareil sera un iPhone 8 mis à jour qui utilise les mêmes composants que l’iPhone 8, et les fabricants de boîtiers ont déjà commencé à créer des boîtiers pour lui.

L’iPhone à bas prix comportera un écran LCD de 4,7 pouces (probablement fourni par LG), mais sera mis à niveau avec la même puce A13 que celle des iPhone 11 et 11 Pro, ce qui signifie qu’il sera super rapide. Il comprendra 3 Go de RAM et continuera de proposer Touch ID au lieu de Face ID, avec le bouton Touch ID Home en bas de l’appareil.

Il y aura un appareil photo arrière à objectif unique pour maintenir les coûts bas (probablement le même appareil photo utilisé dans l’iPhone 8), et il devrait venir dans les options de couleur gris espace, argent et rouge. Comme la gamme iPhone phare d’Apple, il ne comportera pas 3D Touch, mais adoptera probablement Haptic Touch. Les options de stockage incluront probablement 64, 128 et 256 Go.

Beaucoup de gens ont adoré le facteur de forme de l’iPhone SE, car il était le plus petit iPhone d’Apple disponible jusqu’à son arrêt, mais il semble que 4,7 pouces soit aussi petit qu’Apple prévoit d’aller à l’avenir.

Le prochain iPhone à faible coût devrait être une option de mise à niveau populaire pour les utilisateurs d’iPhone qui ont actuellement un iPhone 6 ou 6s et qui recherchent une mise à niveau abordable qui offre le même ensemble de fonctionnalités. Il est également susceptible d’être populaire dans les pays où les appareils à bas prix se vendent bien, et Kuo pense qu’Apple vendra entre 20 et 30 millions d’unités en 2020. Plusieurs rumeurs ont indiqué que l’iPhone à venir comportera un prix de 399 $, ce qui le rendrait l’iPhone le plus abordable qu’Apple a commercialisé depuis 2016.

Kuo nous a fourni le plus d’informations sur le nouvel appareil, mais d’autres sources, notamment Nikkei, Economic Daily News de Taiwan et Bloomberg, ont également confirmé qu’Apple travaille sur un nouvel iPhone à faible coût de 4,7 pouces qui devrait être lancé au printemps de 2020.

Les rumeurs actuelles suggèrent que le lancement de l’iPhone SE est imminent, Apple prévoyant de le lancer très bientôt.

De nouveaux étuis conçus pour l’iPhone à bas prix ont commencé à apparaître chez Best Buy, avec une date de stock du 5 avril, ce qui correspond aux rumeurs selon lesquelles le nouvel appareil serait bientôt lancé.

Rendu

OnLeaks, un leaker bien connu qui a partagé des rendus précis d’iPhones dans le passé, a récemment partagé un rendu de “l’iPhone SE 2”. L’appareil ressemble à un iPhone 8, bien que OnLeaks pense qu’il sera 0,5 mm plus épais, mesurant 7,8 mm d’épaisseur. La hauteur et la largeur (138,55 mm x 67,4 mm) devraient être identiques à celles de l’iPhone 8.

Le dos en verre et le cadre en métal poli ne sont pas des caractéristiques confirmées et sont basés sur des hypothèses plutôt que sur des rumeurs précises. On ne sait pas si l’iPhone SE 2 aura un dos en verre pour la recharge sans fil.

Deux modèles?

Une rumeur de DigiTimes, citant des sources de la chaîne d’approvisionnement taïwanaise, a déclaré qu’Apple pourrait publier deux versions de l’iPhone SE 2 en 2020, bien qu’il ne soit pas clair si ces informations sont correctes car DigiTimes est souvent frappé ou raté par les rumeurs selon lesquelles il actions.

Une version divulguée d’iOS 14 obtenue par . suggère également qu’Apple travaille peut-être sur deux modèles d’iPhone à bas prix, l’un qui sera de 4,7 pouces et un second qui sera de 5,5 pouces, remplaçant finalement l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Selon ., les deux auront le même ensemble de fonctionnalités et une conception de style iPhone 8 avec le bouton Touch ID Home, une caméra arrière à objectif unique et une puce A13.

iPhone SE 2 Plus?

Bien que “l’iPhone SE 2” n’ait pas été publié, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déjà partagé des prédictions sur son successeur, à venir en 2021. Kuo s’attend à ce qu’Apple présente un “iPhone SE 2 Plus” avec un design plein écran, pas de Face ID et un capteur d’empreintes digitales Touch ID intégré au bouton d’alimentation. Cet appareil devrait disposer d’un écran LCD de 5,5 ou 6,1 pouces et il sera positionné comme un iPhone à moindre coût.

