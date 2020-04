iPhone SE maintenant disponible en tant que premières précommandes livrées aux clients

L’iPhone SE de deuxième génération a été annoncé la semaine dernière, et les précommandes ayant eu lieu le 17 avril, les premières livraisons du nouvel appareil ont commencé à arriver pour les clients du monde entier. Apple a également commencé à prendre des commandes dans plusieurs de ses magasins régionaux en ligne.

Photo du membre du forum MacRumors Aneres11

L’iPhone‌ SE d’origine était un ‌iPhone‌ de 4 pouces à petit budget avant d’être abandonné en 2018, mais Apple a relancé le nom ce mois-ci avec un nouveau modèle de 4,7 pouces qui ressemble à un ‌iPhone‌ 8 mais qui a des caractéristiques internes similaires à celles de l’iPhone 11.

Le nouveau ‌iPhone‌ SE dispose d’une puce A13 Bionic, de 3 Go de RAM et d’un prix de départ bas de 399 $. Il est disponible en blanc, noir et rouge et est livré avec 64, 128 ou 256 Go de stockage.

Jeudi, Apple a publié une mise à jour iOS 13.4.1 pour les propriétaires d’iPhone SE et d’autres modèles qui résout un problème qui empêchait les appareils exécutant iOS 13.4 de participer aux appels FaceTime avec des appareils exécutant des versions plus anciennes du système d’exploitation mobile d’Apple.



Les lecteurs de MacRumors ont confirmé que les modèles qui arrivent chez les clients aujourd’hui ont iOS 13.4 installé, donc une mise à jour logicielle d’un jour est fortement recommandée.

Les propriétaires d’iPhone‌‌ SE peuvent installer la nouvelle mise à jour en direct demain via l’application Paramètres. Pour accéder aux mises à jour, accédez à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle.

À partir d’aujourd’hui, le nouveau ‌iPhone‌ SE peut être commandé sur Apple.com et est également disponible auprès des revendeurs agréés Apple et de certains opérateurs aux États-Unis et dans plus de 40 autres pays et régions. Rejoignez la discussion sur le fil du forum de précommande MacRumors iPhone SE.

