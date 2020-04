iPhone SE prend en charge le WiFi 6 et les cartes Express, mais pas de puce U1 incluse

Le nouvel iPhone SE d’Apple est essentiellement un «iPhone 8» avec du matériel mis à jour qui le met en conformité avec l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Avec une puce A13, le ‌iPhone‌ 8 a quelques autres mises à niveau matérielles notables à noter.

Comme le ‌iPhone 11‌ et 11 Pro, le ‌iPhone‌ SE prend en charge 802.11ax WiFi 6, selon la page des spécifications techniques de l’appareil. En fait, il a les mêmes spécifications LTE, Bluetooth et WiFi que le ‌iPhone 11‌:

LTE de classe Gigabit avec 2×2 MIMO et LAA4

802.11ax Wi ‑ Fi 6 avec 2×2 MIMO

Technologie sans fil Bluetooth 5.0

NFC avec mode lecteur

Cartes Express avec réserve de marche

Le WiFi 6 est le dernier protocole WiFi, et il permet des vitesses de téléchargement jusqu’à 38% plus rapides que le WiFi 5 (802.11ac). Le WiFi 6 n’a pas encore été largement adopté, mais l’ajout du WiFi 6 deviendra de plus en plus important au cours des prochaines années à mesure que les routeurs et les modems commenceront à implémenter le support.

Le ‌iPhone‌ SE prend également en charge NFC avec le mode lecteur comme tous les iPhones modernes, ainsi que les cartes Express avec réserve de marche. Cette fonctionnalité, également incluse dans les ‌iPhone 11‌ et 11 Pro, permet d’authentifier les cartes Express Transit même lorsque la batterie d’un ‌iPhone‌ est épuisée. Ce sera également une fonctionnalité utile pour la fonction “CarKey” qu’Apple a en préparation, qui permettra à un ‌iPhone‌ de remplacer une clé de voiture traditionnelle dans les véhicules qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Bien que le ‌iPhone‌ SE partage de nombreuses fonctionnalités de connectivité avec les iPhones phares d’Apple, il n’inclut pas la puce U1 qui permet la technologie Ultra Wideband pour une meilleure conscience spatiale.

La puce U1, qui se trouve dans les honeiPhone 11‌ et 11 Pro, permet aux iPhones de localiser avec précision les autres appareils Apple équipés de U1, ce qui facilite la localisation des appareils manquants à l’intérieur. Ultra Wideband a été décrit par Apple comme «GPS à l’échelle du salon», et il est considéré comme une caractéristique clé des AirTags qu’Apple développe.

Les irAirTags‌ sont des trackers Bluetooth un peu comme Tile, et seront attachés à des éléments tels que des clés et des portefeuilles pour les retrouver dans l’application Find My sur ‌iPhone‌, iPad et Mac. ‌AirTags‌ sera localisable via Bluetooth standard, mais on pense qu’ils auront le support U1 et le suivi pourrait être plus précis avec des appareils équipés d’une puce U1.

À l’heure actuelle, la puce U1 est limitée aux iPhones phares d’Apple, et deux nouveaux appareils ont été lancés sans elle – l’iPad Pro et maintenant le ‌iPhone‌ SE.

.