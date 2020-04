iPhone SE vs iPhone XR: fonctionnalités comparées

Après près d’un an de rumeurs, Apple a enfin présenté l’édition 2020 de l’iPhone SE. L’appareil partage le même design que l’iPhone 8, y compris un écran de 4,7 pouces et un bouton d’accueil Touch ID, mais il a une puce Bionic A13 plus rapide et un Go de RAM supplémentaire. Plus important encore, le nouvel iPhone SE commence à seulement 399 $ aux États-Unis.



L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus étant désormais abandonnés, l’extrémité inférieure de la gamme de smartphones d’Apple comprend désormais le nouvel iPhone SE et l’iPhone XR, sorti en octobre 2018. Vous songez à la mise à niveau? Lisez notre comparaison des appareils ci-dessous.

Différences

Affichage plus petit ou plus grand

Le nouvel iPhone SE a un écran de 4,7 pouces, tandis que l’iPhone XR a un écran de 6,1 pouces.

Les deux écrans sont des écrans LCD avec 326 pixels par pouce, True Tone, une luminosité maximale de 625 nits, un rapport de contraste de 1400: 1 et la prise en charge de la large gamme de couleurs P3.

A13 Bionic contre A12 Bionic

Le nouvel iPhone SE est alimenté par l’A13 Bionic, qui est la même puce la plus récente et la plus performante de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro. Par comparaison, l’iPhone XR est équipé de la puce A12 Bionic de la génération précédente.



Apple annonce que la puce A13 est jusqu’à 20% plus rapide et jusqu’à 30% plus économe en énergie que la puce A12.

Bezels vs Notch

Le nouvel iPhone SE a le même design que l’iPhone 8, avec des cadres plus épais au-dessus et en dessous de l’écran de la caméra avant et du bouton d’accueil Touch ID. En comparaison, l’iPhone XR laisse tomber le bouton d’accueil et dispose à la place d’un affichage presque bord à bord avec une encoche en haut pour la caméra avant et les capteurs d’identification faciale.

Touch ID vs Face ID

L’iPhone SE dispose d’un bouton d’accueil Touch ID pour l’authentification par empreinte digitale, tandis que l’iPhone XR utilise le système Face ID plus avancé d’Apple pour l’authentification faciale.

Face ID a fait ses débuts sur le ‌iPhone‌ X en 2017. À l’époque, Apple a déclaré que la probabilité qu’une personne aléatoire puisse déverrouiller le ‌iPhone‌ X de quelqu’un d’autre était d’environ un sur 1 000 000, contre un sur 50 000 pour le ouchTouch ID‌. Cependant, les deux formes d’authentification sont assez sûres, donc cela dépend vraiment de vos préférences personnelles.



Face ID ne fonctionne pas bien avec les masques, tandis que Touch ID ne fonctionne pas bien avec les doigts mouillés ou en sueur, donc aucun système n’est parfait.

Étant donné que le nouvel iPhone SE ne dispose pas de Face ID, il ne prend pas en charge Animoji ou Memoji.

Caméra arrière

Alors que le nouvel iPhone SE et l’iPhone XR sont équipés d’une seule caméra arrière grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, l’iPhone XR dispose d’un capteur plus récent avec des pixels de 1,4 µm et des pixels de mise au point plus grands, tandis que l’iPhone SE a le même capteur que l’iPhone 8. Cependant, le nouvel iPhone SE bénéficie du processeur de signal d’image amélioré de la puce A13, de sorte que l’écart entre les caméras est probablement minime.

Vie de la batterie

En tant qu’appareil physiquement plus grand, l’iPhone XR a une durée de vie de la batterie plus longue que le nouvel iPhone SE.

Apple dit que le nouvel iPhone SE peut durer jusqu’à 13 heures pour la lecture vidéo sans streaming et jusqu’à 40 heures pour la lecture audio, ce qui est à peu près le même que l’iPhone 8. En comparaison, Apple dit que l’iPhone XR dure jusqu’à 16 heures pour la lecture vidéo non diffusée et jusqu’à 65 heures pour la lecture audio.

Wifi

Le nouvel iPhone SE prend en charge le Wi-Fi 6, alias 802.11ax, tandis que l’iPhone XR prend en charge le Wi-Fi 5 ou 802.11ac.

Le Wi-Fi 6 offre des vitesses plus rapides, une plus grande capacité réseau, une efficacité énergétique améliorée, une latence plus faible et des améliorations de connectivité dans les zones avec plusieurs appareils Wi-Fi. Les appareils Wi-Fi 6 sont également requis pour prendre en charge WPA3, le dernier protocole de sécurité Wi-Fi avec une force cryptographique améliorée.

LTE

Le nouvel iPhone SE prend en charge le LTE de classe Gigabit, permettant potentiellement des vitesses LTE légèrement plus rapides par rapport à l’iPhone XR.

Epaisseur et poids

Le nouvel iPhone SE fait 7,3 mm d’épaisseur et pèse 0,3 livre, tandis que l’iPhone XR est légèrement plus épais et plus lourd à 8,3 mm et 0,4 livre.

Tarification

Le nouvel iPhone SE commence à 399 $, tandis que l’iPhone XR commence à 599 $, les deux avec 64 Go de stockage. Les deux appareils sont également disponibles avec 128 Go de stockage, mais seul l’iPhone SE dispose d’une option de 256 Go à partir de maintenant.

Pour la perspective, l’iPhone SE avec 256 Go de stockage pour 549 $ est toujours moins cher que l’iPhone XR avec 64 Go de stockage pour 599 $.

Couleurs

Les nouveaux iPhone SE et iPhone XR sont disponibles en noir, blanc et (ROUGE), et l’iPhone XR est également disponible en bleu, corail et jaune.

Similitudes

Conception en verre et aluminium

Chargement sans fil

Charge rapide avec USB-C: jusqu’à 50% d’autonomie en 30 minutes

Résistance à l’eau IP67 jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

Enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 FPS

Connecteur Lightning

Pas de prise casque

Double SIM (nano-SIM et eSIM)

Bluetooth 5.0

VoLTE

Prise en charge de Dolby Vision et HDR10

EarPods avec connecteur Lightning dans la boîte

Spécifications techniques comparées

iPhone SE

Écran LCD de 4,7 pouces

Résolution 1334 × 750 et 326 PPI

Affichage True Tone

Caméra arrière simple de 12 mégapixels (objectif large)

Caméra frontale unique de 7 mégapixels

Mode portrait avec contrôle de la profondeur: humains uniquement

Six effets d’éclairage de portrait

Smart HDR nouvelle génération

Puce A13 Bionic avec moteur neuronal de troisième génération

Touch ID

Haptic Touch

Connecteur Lightning

Capacité de charge rapide: jusqu’à 50% de charge en 30 minutes

Charge sans fil basée sur Qi

Résistance à l’eau IP67 jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

64/128/256 Go

Double SIM (Nano-SIM et eSIM)

LTE de classe Gigabit

VoLTE

802.11ax Wi ‑ Fi 6

Bluetooth 5.0

3 Go de RAM

Autonomie de batterie similaire à celle de l’iPhone 8

iPhone XR

Écran LCD 6,1 pouces

Résolution 1792 × 828 et 326 PPP

Affichage True Tone

Caméra arrière simple de 12 mégapixels (objectif large)

Caméra frontale unique de 7 mégapixels

Mode portrait avec contrôle de la profondeur: humains uniquement

Trois effets d’éclairage portrait

Smart HDR

Puce A12 Bionic avec moteur neuronal de deuxième génération

Identifiant du visage

Haptic Touch

Connecteur Lightning

Capacité de charge rapide: jusqu’à 50% de charge en 30 minutes

Charge sans fil basée sur Qi

Résistance à l’eau IP67 jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

64/128 Go (256 Go interrompus)

Double SIM (Nano-SIM et eSIM)

LTE Advanced

VoLTE

802.11ac Wi ‑ Fi 5

Bluetooth 5.0

3 Go de RAM

Durée de vie de la batterie 1,5 heure plus longue que l’iPhone 8 Plus

Bottom Line

Si le prix est le facteur clé dans votre décision de mise à niveau, alors le nouvel iPhone SE est un appareil très convaincant étant donné qu’il a la même puce A13 Bionic que l’iPhone 11 Pro malgré un prix de départ de seulement 399 $.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un ancien appareil comme un iPhone 6 ou iPhone 7, vous serez déjà familiarisé avec l’expérience du bouton d’accueil sur le nouvel iPhone SE, tandis que Face ID et les gestes sur l’iPhone X et les plus récents prennent un certain temps pour s’habituer à . Et avec un écran de 4,7 pouces, le nouvel iPhone SE est également de la même taille que l’iPhone 6, l’iPhone 7 et l’iPhone 8.

Le nouvel iPhone SE pourrait également recevoir au moins une année supplémentaire de mises à jour iOS par rapport à l’iPhone XR compte tenu de sa nouvelle puce A13 Bionic.

Deux raisons de choisir l’iPhone XR plutôt que le nouvel iPhone SE seraient son plus grand écran de 6,1 pouces et son design moderne avec des lunettes minces, une encoche et une identification faciale. Le nouvel iPhone SE pourrait très probablement devenir le dernier iPhone vendu par Apple avec un bouton d’accueil, donc ceux qui choisiront le nouvel iPhone SE se contenteront d’un design plus ancien.

