iPhone XS et XS Max maintenant disponibles pour 699 $

L’iPhone XS et XS Max sont actuellement disponibles à partir de 699 $ sur le magasin de rénovation. C’est 200 $ de moins que le prix de détail d’origine.

Économisez 200 $ ou plus sur un iPhone XS

Un iPhone XS de 64 Go est disponible pour 699 $, avec un 256 Go à 829 $ et le modèle 512 Go à 999 $. Pendant ce temps, la version Max commence à 749 $ pour 64 Go. C’est 929 $ pour un modèle de 256 Go et 1099 $ pour la version 512 Go. Les appareils sont déverrouillés et semblaient être disponibles dans toutes les couleurs au moment de la rédaction de cet article. Cependant, les appareils peuvent manquer sur le magasin de rénovation, il est donc préférable de saisir les offres tôt.

Tous les appareils achetés via le magasin de rénovation sont certifiés par Apple. Ils sont livrés avec la même garantie d’un an qu’un tout nouvel iPhone, et accompagnés de tous les manuels et accessoires pertinents. De plus, ils sont livrés avec une nouvelle batterie et une coque extérieure, et même une nouvelle boîte blanche.