IPVanish Review 2020: une option hautement personnalisable

IPVanish est un VPN basé aux États-Unis. Pour certains, cela peut être un drapeau rouge pour la sécurité, mais dans ce cas, le fournisseur possède et gère ses propres serveurs, ce qui signifie qu’il peut offrir la confidentialité et l’anonymat. Cela signifie également que si vous êtes basé aux États-Unis, vous pouvez obtenir des vitesses exceptionnelles sur des serveurs plus proches avec plus de 1300 points répartis sur plus de 75 emplacements dans le monde.

Ce ne sont pas seulement les serveurs locaux qui sont un grand attrait ici, mais aussi le fait qu’ils prennent tous en charge le P2P. Oui, cela signifie une prise en charge du torrent, mais cela peut également signifier la possibilité de télécharger à proximité, ce qui signifie également les meilleures vitesses possibles.

Les clients, ou applications, méritent également d’être mentionnés car ils se démarquent de la concurrence. Celles-ci sont assez faciles à utiliser pour les newbs mais offrent également des niveaux de personnalisation approfondis, ce qui les rend idéales pour les utilisateurs plus avertis qui souhaitent vraiment personnaliser leur expérience VPN.

C’est donc le VPN pour vous? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur IPVanish VPN.

Tarifs et plans

Comme la plupart des fournisseurs de VPN, IPVanish propose quelques options de paiement, ce qui signifie que vous pouvez trouver le meilleur pour vous, ce qui représente une économie.

Si vous ne voulez aucun engagement, un paiement mensuel pourrait être le plan pour vous, coûtant environ 8 $ par mois.

Mais vous pouvez faire des économies en payant d’avance pour une période plus longue. Allez-y pendant trois mois et cela revient à 7,20 $ par mois ou engagez-vous sur une année complète et vous paierez l’équivalent de 5,20 $ par mois.

Vous bénéficiez également d’une garantie de remboursement de sept jours, ce qui en fait une période d’essai gratuite. Ce n’est pas aussi long que certains concurrents le proposent, mais c’est suffisant pour vous permettre d’essayer sans dépenser un centime.

Tests et performances

Aux États-Unis, pour IPVanish, les vitesses de téléchargement étaient impressionnantes. Nous avons testé en utilisant Speedtest.net et TestMy.net pour voir à quoi ressemblaient les performances. Ces tests ont été répétés sur plusieurs jours pour obtenir une répartition des vitesses plus réaliste pour nous donner une moyenne.

Testé aux États-Unis, nous avons retrouvé une vitesse moyenne de 220 Mbps, donc assez impressionnant. Lorsque vous considérez que la vitesse la plus lente que nous avons obtenue lors d’un test individuel était de 153 Mbps, vous comprenez pourquoi il s’agit d’un VPN décent en termes de performances de connexion.

En allant plus loin, au Royaume-Uni, nous avons testé en utilisant une ligne à 75 Mbps et atteint 69 Mbps montrant qu’il y a très peu de retard de la part du VPN.

Caractéristiques

La fonctionnalité peu mentionnée mais vraiment utile d’IPVanish est sa capacité à débloquer Netflix. Il fait cela très bien, vous permettant de regarder depuis n’importe quel endroit. Cela fonctionne également pour Spotify et YouTube. Cependant, il tombe en panne quand il s’agit de BBC iPlayer où il a été largement incapable de débloquer le contenu de nos tests.

Les applications sont fantastiques avec beaucoup de fonctionnalités. Ceux-ci fonctionnent sur de nombreuses plates-formes, notamment iOS, Android, Mac, Windows, Chromebooks, Linux, Fire TV et plus encore. Vous obtenez un bouton de connexion rapide pour une utilisation facile sur le serveur le plus rapide disponible. Mais vous bénéficiez également de fonctionnalités telles que la commutation de protocole facile, l’accès au commutateur d’arrêt, les vues de serveur basées sur une carte, des statistiques utiles sur vos détails en un coup d’œil, une fonction de brouillage pratique pour plus d’anonymat, une protection automatique pour les réseaux non sécurisés et la création de listes blanches et noires – pour nommer juste un peu.

IPVanish est livré avec un compte SugarSync gratuit qui est une offre de stockage cloud. Cela signifie que pour le prix de votre VPN, vous gagnez également 250 Go de capacité de stockage en ligne pour l’utiliser au fur et à mesure de vos besoins.

Confidentialité et sécurité

IPVanish utilise certaines des normes de sécurité les plus solides de l’industrie sous la forme d’un cryptage AES-256 pour sécuriser vos données. Il dispose également des protocoles OpenVPN et IKEv2, ce qui signifie la vitesse tout en restant sécurisé. Vous pouvez également choisir votre port OpenVPN et utiliser cette option de brouillage pour obtenir des niveaux d’anonymat encore plus profonds. Cela se traduit par une capacité à éviter la détection dans les pays bloquant les VPN comme la Chine ou l’Iran.

Les fonctionnalités utiles pour vous protéger comprennent un kill switch, dans le client Windows, la protection DNS et IPv6, il y a donc moins de chances que votre identité soit exposée.

Heureusement, IPVanish applique une politique de non-journalisation très claire où il est dit:

Notre politique stricte de zéro journal garde votre identité secrète. Nous n’enregistrons aucune de vos activités lorsque vous êtes connecté à nos applications afin de préserver votre droit civil à la vie privée.

Devriez-vous vous inscrire?

Si vous voulez un fournisseur VPN basé aux États-Unis qui possède et exécute ses propres serveurs, IPVanish est parfait. Il offre de grandes vitesses de performance, d’excellents protocoles de sécurité et des applications qui offrent des fonctionnalités détaillées ainsi que des options d’accès rapide. La politique de non-journalisation est excellente et le chiffrement est super sécurisé avec une protection contre les fuites DNS pour soutenir cela.

Le prix est raisonnable avec des offres signifiant parfois que vous pouvez obtenir un prix avantageux si vous êtes prêt à vous engager sur une période d’utilisation plus longue en payant d’avance.

Si vous recherchez d’autres options VPN plus abordables, nous vous en parlons également.

