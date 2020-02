iQOO 3 5G fait ses débuts en Inde, mais vous en souciez-vous vraiment?

La sous-marque iQOO de Vivo a annoncé son premier smartphone alimenté par Snapdragon 865 lors des événements de lancement simultané qui ont eu lieu en Chine et en Inde aujourd’hui. Tout comme le Realme X50 Pro 5G lancé en Inde hier, le nouvel iQOO 3 5G est livré avec une connectivité 5G et est alimenté par le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm.

L’iQOO 3 sera disponible en trois variantes en Inde. Alors que la variante 8 Go / 128 Go avec connectivité 4G est au prix de 36 990 ₹ (515 $), la variante 8 Go / 256 Go coûtera 39 990 ₹ (556 $). La variante 5G du téléphone avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage a été proposée au prix de 44 990 ₹ (626 $) dans le pays. Les trois variantes seront mises en vente via Flipkart à partir du 4 mars.

L’iQOO 3 5G est livré avec un écran Super AMOLED FHD + E3 de 6,44 pouces avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une découpe de perforation dans le coin supérieur droit. Comme vous vous en doutez, le panneau est compatible HDR10 + et comprend également un capteur d’empreintes digitales intégré. iQOO affirme que le téléphone est leader en termes de performances, grâce au dernier chipset Snapdragon 865, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Dans le département de l’appareil photo, l’iQOO 3 5G dispose d’un réseau de quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal de 48 MP, un téléobjectif de 13 MP avec zoom numérique 20x, un objectif ultra grand-angle de 13 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant du téléphone se trouve une caméra selfie 16MP. Garder les lumières allumées est une batterie de 4440 mAh avec une charge rapide de 55 W. iQOO dit qu’il faut un peu moins de 50 minutes pour que la batterie du téléphone soit complètement chargée. Le téléphone sera livré avec Android 10 hors de la boîte, avec l’interface utilisateur personnalisée iQOO de la marque en haut.

Test du Vivo NEX 3 5G: plus de puissance que vous ne pouvez en supporter