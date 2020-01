iRobot a été le pionnier de l’aspirateur robot, maintenant il travaille sur le lavage de votre vaisselle

Si vous possédez un robot aspirateur, vous savez à quel point la vie est belle maintenant que vous n’avez plus à aspirer votre maison tous les jours (ou jamais, vraiment). Mais l’entreprise qui a lancé les aspirateurs robots il y a deux décennies ne s’arrête pas là. Bloomberg a réalisé une interview au CES 2020 avec le PDG d’iRobot, Colin Angle, et a discuté de l’avenir des robots domestiques qui seront introduits dans un avenir très proche. La réponse était quelque chose de plus proche de Rosie the Robot Maid des Jetsons qu’un petit disque qui se promène dans votre maison et aspire la saleté. Nous avons contacté iRobot pour une déclaration et la société a dit ceci:

iRobot a une longue histoire de repousser les limites de la robotique et de développer des technologies de manipulation innovantes, y compris les armes. Les nouvelles technologies qui fournissent aux robots un contexte spatial, y compris les cartes qui aident nos robots consommateurs à naviguer, permettront à terme d’ouvrir la porte à une nouvelle génération de robots domestiques avec bras, car il existe une multitude de tâches pratiques à domicile qui pourraient être abordées. . Pour que cela se produise, cependant, le robot doit savoir où il se trouve et où se trouvent les choses dans la maison.

Plier le linge, faire la vaisselle, livrer un repas et prendre une boisson dans le réfrigérateur ne sont que quelques exemples d’applications potentielles. Bien qu’il soit passionnant de penser au potentiel des robots pour continuer à améliorer notre qualité de vie globale à l’intérieur et à l’extérieur de la maison au cours des prochaines années, notre pratique est de ne pas partager de détails spécifiques sur nos plans de développement de produits, feuilles de route et calendriers.

Les bras robotiques d’iRobot ont été initialement développés pour la branche militaire de la société, qui a été vendue en 2016. Au cours de la vente, iRobot a choisi de conserver sa technologie de bras pour l’utilisation de produits de consommation, et maintenant il est en mesure de jeter un pont sur ce qui a été appris sur la vision du robot et mouvement à travers son dernier Roombas pour créer de nouveaux produits attrayants pour diverses tâches ménagères. Cela permet également d’expliquer pourquoi iRobot a été si catégorique de s’en tenir à l’utilisation de caméras sur ses robots aspirateurs au lieu d’utiliser la navigation guidée par laser, comme de nombreux concurrents d’iRobot l’ont adopté au fil des ans.

Ce sont les meilleurs aspirateurs robots

Il devient clair pourquoi les caméras ont été nécessaires dans les robots domestiques d’iRobot au cours des dernières années, et maintenant il utilise les données et l’expérience générées par ces efforts pour développer le prochain niveau dans l’informatique des robots domestiques. L’apprentissage automatique, l’IA, la vision par ordinateur et les algorithmes de cartographie comme SLAM (localisation et cartographie simultanées) sont tous importants pour la prochaine génération de robots, qu’iRobot envisage de livrer au cours des cinq prochaines années. Il a déjà commencé à s’intégrer à d’autres gadgets et entreprises de maison intelligente et, bien que ce ne soit pas encore une réalité, pourrait utiliser ce type d’intégration pour mieux aider votre nouveau robot domestique à comprendre les dispositions et les besoins de votre maison, y compris les tâches quotidiennes.

Terra, un robot de tonte, lance le premier robot de prochaine génération de la société, et cela se produit cette année. Terra est en cours de développement depuis plusieurs années et la société a été un peu recluse avec les détails depuis le dévoilement original il y a quelque temps. Cela va assez bien avec le mantra d’iRobot de ne pas partager de détails spécifiques sur les plans de développement de produits, et il reste excitant de voir ce qu’iRobot aidera à faire œuvre de pionnier cette décennie, car la société a été si intégrée dans l’introduction d’aspirateurs robots dans tant de foyers à travers le monde. monde.