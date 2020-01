“Irresistible”, “The Lodge” et toutes les nouvelles bandes-annonces à regarder – .

Sortir à l’extérieur est nul, mais il y a au moins deux nouveaux films dans les salles qui pourraient justifier une visite au théâtre: Bad Boys For Life, qui a été présenté en première la semaine dernière, et le tout nouveau film de Guy Ritchie, The Gentlemen, qui présente un casting de rêve comprenant Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam et Hugh Grant, pour n’en nommer que quelques-uns. Cette semaine, le film d’horreur The Turning et un nouveau film sur la guerre du Vietnam, The Last Full Measure.

Plus intéressante que toutes celles-ci est l’une des bandes-annonces ci-dessous pour un film intitulé Irresistible. C’est parce que c’est un film de Jon Stewart – oui, ce Jon Stewart – qui écrit et réalise cette comédie politique. Ajoutez à cela Steve Carell, Chris Cooper, Rose Byrne et une tonne d’autres acteurs talentueux, et vous obtenez une comédie avec beaucoup de potentiel. La section rythmique devrait également être sur votre radar, un film d’action avec Blake Lively et Jude Law sur la vengeance. Le Vivarium de Jesse Eisenberg est également l’un des moments forts de cette semaine, un thriller qui est définitivement sur ma liste des incontournables cette année. Ce ne sont que quelques sélections de la liste massive de nouvelles bandes-annonces de cette semaine, qui sont toutes disponibles ci-dessous.

Éclosion extraterrestre

Échapper à Pretoria

Irrésistible

Monsieur Jones

Spenser Confidential

L’assistant

La dernière chose qu’il voulait

Le chalet

La section rythmique

Vivarium

