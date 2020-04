iWork pour iOS mis à jour pour prendre en charge les trackpad, souris

Mardi, Apple a mis à jour iWork pour macOS pour prendre en charge le partage de dossiers iCloud et d’autres fonctionnalités. Aujourd’hui, iWork pour iOS reçoit une mise à jour, ainsi que iMovie.

iMovie

Utilisez iMovie sur ‌iPad‌ avec Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour une nouvelle façon de créer des films et des bandes-annonces (nécessite ‌iPadOS‌ 13.4)

Utilisez les raccourcis clavier pour basculer entre les cinq modes d’inspection lorsqu’un clip est sélectionné: action, réglages de la vitesse, volume, titres et filtres

Utilisez les raccourcis clavier pour faire pivoter rapidement la vidéo de 90 degrés dans le sens horaire ou antihoraire

Appuyez sur le bouton Télécharger tout en haut de la liste des bandes sonores pour télécharger toutes les bandes sonores groupées en même temps

Ajoutez des fichiers PNG, GIF, TIFF et BMP à votre film

Amélioration des performances et de la stabilité

Keynote

Utilisez Keynote sur un ‌iPad‌ avec Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour une nouvelle façon de travailler avec vos présentations. Nécessite ‌iPadOS‌ 13.4.

Ajoutez une présentation Keynote à un dossier partagé «iCloud Drive» pour démarrer automatiquement la collaboration. Nécessite ‌iPadOS‌ 13.4 ou iOS 13.4.

Modifiez les présentations partagées hors connexion et vos modifications seront téléchargées lorsque vous serez de nouveau en ligne. Nécessite ‌iPadOS‌ ou ‌iOS 13‌ ou version ultérieure.

Choisissez parmi une variété de nouveaux thèmes magnifiques pour vous aider à démarrer.

Appuyez de manière prolongée, puis faites glisser sur plusieurs objets pour les sélectionner.

Accédez facilement à vos thèmes récemment utilisés dans un sélecteur de thème repensé.

Imprimez ou exportez un PDF de votre présentation avec les commentaires inclus.

Ajoutez un capuchon pour faire ressortir le texte avec une grande première lettre décorative.

Améliorez vos présentations avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Nouveau texte «Clavier» intégré et construit une animation

Nombres

Utilisez Numbers sur un ‌iPad‌ avec Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour une nouvelle façon de travailler avec vos feuilles de calcul. Nécessite ‌iPadOS‌ 13.4.

Créez des feuilles de calcul avec plus de lignes et de colonnes que jamais.

Appliquez une couleur à l’arrière-plan d’une feuille.

Ajoutez une feuille de calcul Numbers à un dossier partagé ‌iCloud Drive‌ pour démarrer automatiquement la collaboration. Nécessite ‌iPadOS‌ 13.4 ou iOS 13.4.

Modifiez les feuilles de calcul partagées hors connexion et vos modifications seront importées lorsque vous serez de nouveau en ligne. Nécessite ‌iPadOS‌ ou ‌iOS 13‌ ou version ultérieure.

Appuyez de manière prolongée, puis faites glisser sur plusieurs objets pour les sélectionner.

Accédez facilement à vos modèles récemment utilisés dans un sélecteur de modèles repensé.

Imprimez ou exportez un PDF de votre feuille de calcul avec les commentaires inclus.

Ajoutez une lettrine au texte dans une forme.

Améliorez vos feuilles de calcul avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Pages

Utilisez Pages sur un «iPad» avec Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour une nouvelle façon de travailler avec vos documents. Nécessite iPadOS 13.4.

Choisissez parmi une variété de nouveaux modèles magnifiques pour vous aider à démarrer.

Ajoutez un document Pages à un dossier partagé iCloud Drive pour démarrer automatiquement la collaboration. Nécessite ‌iPadOS‌ 13.4 ou iOS 13.4.

Ajoutez un capuchon pour faire ressortir un paragraphe avec une grande première lettre décorative.

Appliquez une couleur, un dégradé ou une image à l’arrière-plan de tout document.

Appuyez de manière prolongée, puis faites glisser sur plusieurs objets pour les sélectionner.

Accédez facilement aux modèles récemment utilisés dans un sélecteur de modèles repensé.

Imprimez ou exportez un PDF de votre document avec les commentaires inclus.

Modifiez les documents partagés hors ligne et vos modifications seront téléchargées lorsque vous serez de nouveau en ligne. Nécessite ‌iPadOS‌ ou iOS 13 ou version ultérieure.

Améliorez vos documents avec une variété de nouvelles formes modifiables.

