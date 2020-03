iWork pour Mac mis à jour avec le partage de dossiers iCloud

Apple a mis à jour Keynote, Numbers et Pages sur le Mac aujourd’hui. Il inclut la prise en charge du partage de dossiers iCloud et d’autres fonctionnalités.

Notes de version

Keynote

Ajoutez une présentation Keynote à un «iCloud Drive» partagé pour démarrer automatiquement la collaboration. Nécessite macOS 10.15.4.

Modifiez les présentations partagées hors connexion et vos modifications seront téléchargées lorsque vous serez de nouveau en ligne.

Choisissez parmi une variété de nouveaux thèmes magnifiques pour vous aider à démarrer.

Accédez facilement à vos thèmes récemment utilisés dans un sélecteur de modèle repensé.

Imprimez ou exportez un PDF de votre présentation avec les commentaires inclus.

Ajoutez un capuchon pour faire ressortir le texte avec une grande première lettre décorative.

Améliorez vos présentations avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Nouveau texte «Clavier» intégré et construit une animation.

Nombres

Créez des feuilles de calcul avec plus de lignes et de colonnes que jamais.

Appliquez une couleur à l’arrière-plan d’une feuille.

Ajoutez une feuille de calcul Numbers à un «Drive iCloud» partagé pour démarrer automatiquement la collaboration. Nécessite macOS 10.15.4.

Modifiez les feuilles de calcul partagées hors connexion et vos modifications seront importées lorsque vous serez de nouveau en ligne.

Accédez facilement à vos modèles récemment utilisés dans un sélecteur de modèles repensé.

Imprimez ou exportez un PDF de votre feuille de calcul avec les commentaires inclus.

Ajoutez une lettrine au texte dans une forme.

Améliorez vos feuilles de calcul avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Pages

Choisissez parmi une variété de nouveaux modèles magnifiques pour vous aider à démarrer.

Ajoutez un document Pages à un dossier partagé iCloud Drive pour démarrer automatiquement la collaboration. Nécessite macOS 10.15.4.

Ajoutez un capuchon pour faire ressortir un paragraphe avec une grande première lettre décorative.

Appliquez une couleur, un dégradé ou une image à l’arrière-plan de tout document.

Accédez facilement à vos modèles récemment utilisés dans un sélecteur de modèles repensé.

Imprimez ou exportez un PDF de votre document avec les commentaires inclus.

Modifiez les documents partagés hors ligne et vos modifications seront téléchargées lorsque vous serez de nouveau en ligne.

Améliorez vos documents avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Les mises à jour de la suite iWork sur iOS et iPadOS n’ont pas encore été publiées, mais nous pouvons nous attendre à une mise à jour bientôt, peut-être demain.

